Fue ayudante de Bielsa en Argentina y destrozó a los jugadores de Uruguay tras el Mundial: “Una falta de respeto total”

Marcelo Straccia, colaborador del Loco entre 1998 y 2004, criticó la actitud de los futbolistas de la Celeste tras la eliminación en fase de grupos del Mundial.

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay llegó a su fin en medio del peor escenario posible. La Celeste se despidió del Mundial 2026 en la fase de grupos con solo 2 unidades y con una interna entre futbolistas y el cuerpo técnico del argentino.

A dos días de la conferencia de prensa en la que el DT explicó el fracaso y se despidió de la AUF, Marcelo Straccia salió a bancar a Bielsa. El entrenador, que fuera su ayudante durante el proceso en la Selección Argentina entre 1998 y 2004, fue crítico con los jugadores uruguayos.

“Bielsa dijo que ciertos jugadores le habían pedido bajar el tiempo de las charlas y de los videos individuales, me parece una falta de coherencia y respeto total”, sintetizó Straccia en charla con El Destape Deportes antes de profundizar sobre su opinión.

“Lo podés querer o no al técnico, pero tenés un escudo en el pecho que significa tu bandera, tu patria y toda la gente que te está apoyando. Tenés que intentar, por sobre todas las cosas, pasar los malos momentos lo más rápido posible y tratar de ganar los partidos. Por el escudo que defendés”, se extendió el DT cuyo último trabajo fue en Always Ready de Bolivia.

Y continuó: “A veces hay que merecer tener a alguien que se mate trabajando por vos. No duerme, vive pensando cómo se puede corregir lo que no está bien y seguir perfeccionando lo que está bien. Después de la conferencia de prensa muchos han quedado expuestos. La gente que se da cuenta que los futbolistas no han entregado todo como para estar a la altura”.

Straccia recordó el cruce entre Crespo y Bielsa

Bielsa en el Mundial 2002. (Foto: Getty)

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En 2002, tras la eliminación en fase de grupos de la Selección Argentina en el Mundial, Hernán Crespo decidió renunciar a la Albiceleste mientras Bielsa fuera el DT por dejar de confiar en su palabra. El delantero alegó que el entrenador le había prometido que iba a ser titular, lugar que luego ocupó Batistuta.

“Creo que había una competencia entre los dos futbolistas. Se decidió por el otro. El entrenador tiene todo el derecho de elegir y el jugador tiene todo el derecho de que no le guste la respuesta. No puede decir que no fue honesto. No creo que no le asegure titularidad a nadie, porque no es su estilo. En ese momento tomó la decisión y no podían jugar dos nueve juntos. Lo hizo en todos los equipos”, aclaró Straccia.

Datos clave

2 unidades obtuvo Uruguay en su eliminación en fase de grupos del Mundial 2026.

obtuvo Uruguay en su eliminación en fase de grupos del Mundial 2026. Marcelo Straccia criticó a los jugadores uruguayos por pedir reducir tiempos de charlas.

criticó a los jugadores uruguayos por pedir reducir tiempos de charlas. Hernán Crespo renunció a la Selección en 2002 tras ser suplente de Batistuta.