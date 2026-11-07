El padre de Neymar fue designado como el nuevo CEO de Santos: los detalles

En pleno clima de elecciones, la cúpula del combinado paulista le dio un rol clave a Neymar Pai.

En plena recta final del Brasileirao, donde Santos se juega la clasificación a las copas internacionales del próximo año, la dirigencia presidida por Marcelo Teixeira anunció este sábado la inclusión del padre de Neymar como CEO de la institución hasta fin de año.

Neymar da Silva Santos, más conocido como Neymar Pai, se convirtió en el nuevo director ejecutivo del club paulista luego de haber tenido un rol protagónico desde el retorno de su hijo en 2025 desde Arabia Saudita.

“En su nuevo cargo, el ejecutivo colaborará directamente con la dirección, participando en la gestión e integración de diferentes áreas, incluyendo fútbol, ​​marketing y desarrollo de nuevos negocios”, explicó Santos a través de un comunicado.

Además, adelantaron que será el presidente del Instituto Meninos da Vila, un departamento que se encarga de buscar nuevos talentos para las inferiores y su adaptación en el club, así como también la gestión del bienestar de los ídolos de la institución.

El comunicado de Santos

Neymar Pai, nuevo CEO de Santos.

En el Centro de Entrenamiento Rei Pelé, el presidente del Santos FC, Marcelo Teixeira, anunció a Neymar da Silva Santos como nuevo director ejecutivo del club. El ejecutivo ocupará el cargo hasta finales de 2026.

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Además de su cargo como director ejecutivo, el padre de Neymar también será presidente del Instituto Meninos da Vila. Con un enfoque en causas sociales, la misión del Instituto será acercar al Santos FC a la sociedad mediante iniciativas de integración y preservar la memoria del club, valorando y apoyando a los ídolos que ayudaron a construir su historia.

En su nuevo cargo, el ejecutivo colaborará directamente con la dirección, participando en la gestión e integración de diferentes áreas, incluyendo fútbol, ​​marketing y desarrollo de nuevos negocios.

En una entrevista con Santos TV, el padre de Neymar explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el reto y destacó su confianza en el proyecto y en su gestión.

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“Acepté esta invitación porque creo que podemos hacer un gran trabajo para el Santos Futebol Clube. Nuestro objetivo es colaborar en la planificación para 2027. No asumiría este reto si no creyera en el trabajo de la directiva actual. Tengo una relación de confianza con el presidente Marcelo Teixeira, conozco el proyecto que se está desarrollando y creo que el Club debe continuar con este proceso”, afirma el padre de Neymar.

“Hemos estado trabajando a diario para encontrar soluciones y alternativas que mejoren la situación del Santos y fortalezcan nuestra directiva. La llegada del padre de Neymar como nuevo director ejecutivo representa un paso más en este proceso. Confío en que, con su experiencia y conocimientos, podremos avanzar aún más y, juntos, construir un Club aún más fuerte”, concluye el presidente Marcelo Teixeira.

Así está la tabla del Brasileirao

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