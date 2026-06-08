Leandro Paredes y la ilusión de ver a Neymar en Boca: ”Ojalá que venga”

El mediocampista del conjunto xeneize se permite soñar con la chance de que el brasileño vista la azul y oro. No obstante, aclaró que será difícil que decida salir del Santos.

Desde que Neymar regresó al Santos estuvo envuelto en lesiones y comentarios de todo tipo. Por lo que la versión futbolística que se esperaba de él, por lo menos por el momento, no se vio. De hecho, hasta casi se queda afuera de la lista de convocados de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026, pero finalmente Carlo Ancelotti decidió escuchar al clamor popular.

Por estos altibajos y cuestiones extradeportivas en la prensa brasileña empezó a circular el rumor de que el jugador pudiese pegar el portazo en Vila Belmiro. De ahí que lo arrimaran, principalmente, al Inter Miami, en donde se reencontraría con Lionel Messi y Luis Suárez, sus excompañeros en el FC Barcelona.

No obstante, el conjunto de la Florida no fue el único que fue partícipe de los trascendidos. El Fútbol Argentino también aportó lo suyo en este sentido, cuando Neymar Junior debió visitar el Bajo Flores para enfrentar a San Lorenzo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Incluso, el ahora expresidente del Ciclón, Sergio Constantino, comentó en una entrevista con TNT Sports, que Paulo Silas (brasilero que tuvo su paso por el club de Boedo entre 1994 y 1997) se ofreció para convencerlo de que se calce la camiseta blaugrana, teniendo en cuenta que su contrato con el Santos vence a fines de este 2026.

Leandro Paredes junto a Neymar en el PSG. Más atrás, Kylian Mbappé. Getty Images.

Pero en el plano de las utopías, el que también se juega unas fichas es Boca, dado que Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera fueron compañeros de Ney en el PSG. Y a propósito, Paredes, en una charla con el Pollo Álvarez, advirtió: ”Neymar es de Boca. Ojalá que venga, lo vuelvo loco”.

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De igual modo, el mediocampista del Xeneize y de la Selección Argentina admitió que es poco probable que quiera irse del equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional: ”Es lo que me pasa a mí, él volvió a su casa, es difícil que se vaya. Yo no llamo a nadie, pero quiero que los mejores jueguen conmigo”.

Leandro Paredes aclaró que no tuvo contacto con el Inter Miami

“No hablé con nadie del Inter Miami, ni Leo (Messi) tampoco me pidió. Cuando se habló que Rodrigo (De Paul) podía ir, él sabía que yo quería volver a Boca, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época porque jugué muy poco antes de irme. Estoy feliz, estoy donde quiero estar y eso es lo importante”, expresó Leandro Paredes, que de esta forma sentención los rumores.

En síntesis

Leandro Paredes expresó su ilusión de que Neymar juegue en Boca Juniors.

expresó su ilusión de que juegue en Juniors. El contrato de Neymar con Santos vence a fines de este año 2026 .

vence a fines de este año . Carlo Ancelotti convocó a Neymar con Brasil para la Copa del Mundo 2026.