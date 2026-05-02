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Nuevo código para sobre gratis en el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

El nuevo código de uso público para conseguir un sobre gratuito.

Nuevo código para sobre gratis en el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026
Nuevo código para sobre gratis en el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

El Álbum Virtual del Mundial 2026 ya está disponible, y con ello los códigos para conseguir sobres gratis. Este fin de semana, un nuevo código público fue compartido y permitirá conseguir un sobre gratuito dentro de la aplicación.

El código, que llega proveniente de la asociación entre PANINI y Coca-Cola es “COKEPANINI26“, y ya puede ser activado en la zona correspondiente dentro de la aplicación para ser intercambiado por un sobre.

Con la inclusión de este código, ya son 7 los códigos públicos para obtener sobres gratis. Cabe destacar que se pueden conseguir más sobres gratuitos invitando amigos a la aplicación desde la función dentro del juego y también con los códigos de uso únicos que vienen en los sobres de figuritas físicos y en diferentes artículos de las marcas asociadas.

Los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

  • ALBUMPANINI26
  • ALLTHEFEELS
  • COCACOLAFANS
  • FIFA2026PLAY
  • GIFTWC26PACK
  • PANINICOLLECT
  • PLAYWC26NOW
  • COKEPANINI26

Como canjear los códigos del Álbum Virtual

La forma más sencilla es ingresar a la aplicación del Álbum Virtual, dirigirse a la zona del “Código Promocional”, en la parte derecha de la pantalla.

Una vez allí, se puede ingresar el código de forma manual, o en caso de tener un código QR, se lo puede escanear con la herramienta disponible en pantalla.

Todos los códigos para el Álbum Virtual

Cuando se canjee el código, una animación con confeti y el sobre saliendo de la caja que aparece en la parte inferior de la imagen, confirmará que recibiste el sobre adicional gratuito.

Germán Celsan
Germán Celsan
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