Nuevo código para sobre gratis en el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

El Álbum Virtual del Mundial 2026 ya está disponible, y con ello los códigos para conseguir sobres gratis. Este fin de semana, un nuevo código público fue compartido y permitirá conseguir un sobre gratuito dentro de la aplicación.
El código, que llega proveniente de la asociación entre PANINI y Coca-Cola es “COKEPANINI26“, y ya puede ser activado en la zona correspondiente dentro de la aplicación para ser intercambiado por un sobre.
Con la inclusión de este código, ya son 7 los códigos públicos para obtener sobres gratis. Cabe destacar que se pueden conseguir más sobres gratuitos invitando amigos a la aplicación desde la función dentro del juego y también con los códigos de uso únicos que vienen en los sobres de figuritas físicos y en diferentes artículos de las marcas asociadas.
Los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026
- ALBUMPANINI26
- ALLTHEFEELS
- COCACOLAFANS
- FIFA2026PLAY
- GIFTWC26PACK
- PANINICOLLECT
- PLAYWC26NOW
- COKEPANINI26
Como canjear los códigos del Álbum Virtual
La forma más sencilla es ingresar a la aplicación del Álbum Virtual, dirigirse a la zona del “Código Promocional”, en la parte derecha de la pantalla.
Una vez allí, se puede ingresar el código de forma manual, o en caso de tener un código QR, se lo puede escanear con la herramienta disponible en pantalla.
Cuando se canjee el código, una animación con confeti y el sobre saliendo de la caja que aparece en la parte inferior de la imagen, confirmará que recibiste el sobre adicional gratuito.