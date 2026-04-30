Revelan qué sintió Neymar al recibir la camiseta de Boca en su estadía en Argentina: “Un cariño muy importante”

No caben dudas de que la presencia de Neymar Júnior en el Nuevo Gasómetro revolucionó a todo el fútbol argentino por su inmenso legado en el fútbol, incluso a pesar de la rivalidad con Brasil. En ese sentido, acaban de revelar que le gustó haber recibido la camiseta de Boca mientras entrenó en el complejo Pedro Pompilio durante la previa del encuentro de la Copa Sudamericana 2026.

El crack generó mucho revuelo en el compromiso entre San Lorenzo y Santos por la tercera fecha de la fase de grupos, pero esta cuestión corresponde a la previa del cotejo. Es que el día anterior el conjunto de la ciudad costera realizó la última práctica formal en el establecimiento lindero a La Bombonera, donde le otorgaron la casaca del Xeneize en forma de reconocimiento.

Neymar Júnior, figura brasileña de Santos. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Fox Sports, el director ejecutivo de fútbol de Santos rompió el silencio. “Trajeron dos camisetas para Neymar. Le gustó mucho cuando recibió la camiseta con su nombre y la de Román“, confesó Alexandre Mattos sobre el momento en el que el talentoso percibió el regalo de la institución en las horas previas al partido de su equipo.

Cabe recordar que Juan Román Riquelme estaba en Brasil con la delegación de Boca y no pudo brindarle las camisetas, por lo que se la dio Ander Herrera, con quien mantiene una buena amistad tras varios años compartidos en el vestuario de París Saint-Germain. “Boca es muy respetable y todos le tienen un cariño muy fuerte“, reconoció el directivo del elenco brasileño.

El posteo de Neymar en Instagram.

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En la misma línea que lo mencionado recientemente, amplió su discurso al respecto. “Boca siempre es un adversario muy duro para nosotros los brasileños“, manifestó Mattos durante la entrevista. “Boca es especial por toda la mística de la Bombonera. Es muy difícil jugar ahí, es un equipo muy pesado“, expresó en el intento de enaltecer al conjunto de la ribera.

Pocos segundos más tarde, continuó en el mismo sentido que lo anterior. “Es un equipo que tiene una camiseta muy grande y fuerte“, reveló el director ejecutivo de fútbol de Santos en comunicación con Fox Sports. “Tenemos un cariño muy importante por Boca. Todos los brasileños y Neymar también“, confesó en su nombre y también del crack que sueña con disputar el Mundial 2026.

🇧🇷🔵🟡 NEY, EN MODO BOSTERO: en su estadía en Argentina para enfrentar a San Lorenzo por CONMEBOL #Sudamericana, Neymar posó con la camiseta de Boca, tras lo que fueron los entrenamietos de Santos en Casa Amarilla.



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