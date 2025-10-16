Jugó en la selección de Ecuador, estuvo involucrado en un homicidio y ahora fue baleado en un intento de asesinato

El mundo del fútbol está conmocionado después de lo sucedido en Ecuador: Bryan Angulo fue baleado en un intento de asesinato. El futbolista de 29 años que actualmente se desempeña en Liga Universitaria Deportiva Portoviejo vivió un episodio lamentable en el que fue víctima de una balacera, mientras se dirigía al centro de entrenamientos para realizar la práctica con sus compañeros.

El delantero que juega en el conjunto de la Segunda División del país estaba ingresando al predio de la institución, cuando dos personas abrieron fuego a quemarropa con el claro objetivo de terminar con su vida. Este hecho se da en la previa del duelo decisivo ante Búhos ULVR que determinará el ascenso a la Primera División Nacional, lo que llamó la atención de todos.

Lo cierto es que Angulo recibió un disparo en la pierna en este inesperado atentado contra su persona. Claro que inmediatamente fue trasladado de urgencia a un hospital cercano al establecimiento, donde se encuentra estable y fuera de todo tipo de peligro, por lo que ya está transitando su correspondiente recuperación para volver a las canchas lo más pronto posible.

Tweet placeholder

Según informó la Policía Nacional, ambos atacantes fueron detenidos instantes más tarde de haber realizado el ataque contra el jugador. Sin embargo, el hecho todavía está en plena investigación judicial, por lo que puede haber más novedades. Mientras tanto, el mencionado club ecuatoriano anunció que otros futbolistas también fueron amenazados en el último tiempo.

Angulo, involucrado en un homicidio en 2020

Hace casi 5 años, Cuco organizó un festejo para nochebuena y empezar la Navidad, que terminó de la peor manera. Es que cuando todo estaba planificado para celebrar la fecha especial, se salió de control tras una acalorada discusión, donde un hombre asesinó a Vicente Josué Palis. En ese lamentable episodio, Angulo habría estado presente en el momento de los hechos.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, de acuerdo con el informe policial, publicado por Ecuador Comunicaciones, Bryan solo había lanzado insultos en una discusión callejera. De esa forma, el futbolista no debió afrontar ningún castigo en prisión, ya que su participación fue notablemente leve y sin ser partícipe directo. No obstante, estuvo involucrado por haber sido el organizador del evento.

Bryan Angulo, futbolista ecuatoriano durante su etapa en Cruz Azul. (Getty Images)

La carrera de Bryan Angulo

Comenzó su carrera en un gigante como Emelec, tuvo un breve paso por Rocafuerte y fue vendido a Cruz Azul. Luego estuvo en Tijuana y Santos, hasta sus recientes estadías en The Strongest y Mushuc Runa, hasta que ahora se desempeña en Liga Deportiva Universitaria Portoviejo. Además, jugó 5 partidos en la selección de Ecuador, siendo 4 de Eliminatorias para el Mundial 2022 y el restante un amistoso internacional.

Publicidad

Publicidad