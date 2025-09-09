Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Sudamericanas

Por qué no juega hoy Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

El capitán de la Selección Argentina no está presente en el compromiso frente a Ecuador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias.

Por Julián Mazzara

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© Getty ImagesLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Bajo el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en la ciudad de Guayaquil, la Selección Argentina visita a su par de Ecuador y sin la presencia de Lionel Messi. Para este encuentro, Lionel Scaloni posee varias bajas, siendo que algunas de ellas son por lesión, otras por sanción e incluso también hay por autorización del cuerpo técnico.

Así como Enzo Fernández y el Cuti Romero están suspendidos, la gran ausencia que tiene el combinado albiceleste es la de Messi. El capitán anotó un doblete ante Venezuela en la última jornada que se disputó y ahora observa el cotejo lejos de sus compañeros.

Se encuentra en Estados Unidos, poniéndose a tono con el plantel de Inter Miami, con quien afrontará una seguidilla de partidos correspondientes a la MLS. Pero que no esté con la Selección Argentina es por una decisión en conjunto que tomó con Scaloni, quien le permitió abandonar la concentración. Incluso, antes de enfrentar a la Vinotinto, había explicado que sería su último encuentro por Eliminatorias.

De esta manera, el rosarino volvería a la vestir la camiseta del seleccionado argentino en la fecha FIFA de octubre próximo, donde habrá dos amistosos en tierras estadounidenses: el 10 frente a los venezolanos y el 13 del mismo mes contra Puerto Rico.

Lionel Messi en su último partido de Eliminatorias con la Selección Argentina. (Getty Images)

Lionel Messi en su último partido de Eliminatorias con la Selección Argentina. (Getty Images)

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

Hasta el momento, son 194 los encuentros que disputó Lionel Messi con el seleccionado nacional: anotó 114 goles y aportó 61 asistencias. Además, ganó 4 títulos.

Publicidad

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Carlos Tenorio se lamentó por la ausencia de Messi: "Los demás corren el triple que él"
Entrevista

Carlos Tenorio se lamentó por la ausencia de Messi: "Los demás corren el triple que él"

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador
Eliminatorias de Conmebol

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador

Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias: el posible once de Scaloni
Selección Argentina

Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias: el posible once de Scaloni

CSKA Moscú fue por otro refuerzo y Kevin Zenón se quedará en Boca
Boca Juniors

CSKA Moscú fue por otro refuerzo y Kevin Zenón se quedará en Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo