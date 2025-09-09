Por qué no juega hoy Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Bajo el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en la ciudad de Guayaquil, la Selección Argentina visita a su par de Ecuador y sin la presencia de Lionel Messi. Para este encuentro, Lionel Scaloni posee varias bajas, siendo que algunas de ellas son por lesión, otras por sanción e incluso también hay por autorización del cuerpo técnico.

Así como Enzo Fernández y el Cuti Romero están suspendidos, la gran ausencia que tiene el combinado albiceleste es la de Messi. El capitán anotó un doblete ante Venezuela en la última jornada que se disputó y ahora observa el cotejo lejos de sus compañeros.

Se encuentra en Estados Unidos, poniéndose a tono con el plantel de Inter Miami, con quien afrontará una seguidilla de partidos correspondientes a la MLS. Pero que no esté con la Selección Argentina es por una decisión en conjunto que tomó con Scaloni, quien le permitió abandonar la concentración. Incluso, antes de enfrentar a la Vinotinto, había explicado que sería su último encuentro por Eliminatorias.

De esta manera, el rosarino volvería a la vestir la camiseta del seleccionado argentino en la fecha FIFA de octubre próximo, donde habrá dos amistosos en tierras estadounidenses: el 10 frente a los venezolanos y el 13 del mismo mes contra Puerto Rico.

Lionel Messi en su último partido de Eliminatorias con la Selección Argentina. (Getty Images)

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

Hasta el momento, son 194 los encuentros que disputó Lionel Messi con el seleccionado nacional: anotó 114 goles y aportó 61 asistencias. Además, ganó 4 títulos.

