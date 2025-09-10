Martín Liberman, sin filtro, destrozó a los jugadores de la Selección Argentina: “Basta, ya cansa”

En lo que fue el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina perdió frente a su par de Ecuador por el gol de penal que anotó Enner Valencia. Así, los dirigidos por Sebastián Beccacece estiraron su racha a 10 partidos sin derrotas, ya que la última vez que ocurrió fue el 6 de septiembre de 2024 ante Brasil.

Después de lo que fue el desempeño de los liderados por Lionel Scaloni en Guayaquil, donde hubo momentos de mucha rispidez, el periodista Martín Liberman apuntó directamente contra los campeones del mundo y bicampeones de América, a quienes trató de arrogantes por cómo trataron a sus rivales.

“Un proceder repetitivo, reiterativo que ya cansa. Siempre lo mismo, basta. Revalidalo el año que viene, dejá de alardear. El que está enfrente gana tanta guita como vos, ya no te podés hacer el cancherito“, exclamó en un eufórico análisis que hizo dentro de su canal de YouTube. Pero luego, Liberman focalizó directamente contra Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

“Te cuento Paredes, Pacho gana diez veces más que vos… Caicedo gana diez veces más que vos, ya no los podés cancherear como antes…”, soltó. Y añadió: “Rodri jugás en la MLS, bajen. Paren un poco, muchachos”. Muy molesto por el proceder de los jugadores albicelestes, ahondó en su crítica.

ver también Nico González, picante con los jugadores de Ecuador: ”Parece que ganaron la Final del Mundo”

“No podés cancherear a Hincapié… 50 millones en el Arsenal”, esbozó para hacer referencia a lo que abonó el conjunto inglés por el ex defensor de Bayer Leverkusen. “Paren es un buen equipo Ecuador, te logra maniatar siempre que te juega, te domina… Ecuador es un equipazo y tiene los mejores jugadores del continente junto a los de Argentina“, sintetizó el reconocido periodista deportivo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué partidos va a jugar Argentina antes del Mundial?

La Selección Argentina ya tiene confirmados los partidos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de octubre durante una gira por Estados Unidos que se extenderá entre el lunes 6 y el martes 14. Allí enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Ya para la Fecha FIFA de noviembre, el equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá competencia entre el lunes 10 y el martes 18, con duelos en África y Asia: ante Angola en Luanda y muy probablemente ante India en Kerala.

Para marzo del año próximo, está latente la posibilidad de que se dispute La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, algo que terminaría de confirmarse entre octubre y noviembre. Si tal encuentro no se concreta, La Albiceleste buscaría rivales para no quedarse sin competencia en la primera Fecha FIFA de 2026. De concretarse, también podría dar lugar a un partido amistoso extra.

Publicidad

Publicidad

ver también Lionel Scaloni explicó por qué le dio la 10 de Messi a Franco Mastantuono

Poco antes del inicio de la Copa del Mundo quedará una última Fecha FIFA clave para la preparación, a inicios de junio, que también conllevarán acción para la Selección Argentina con otros dos partidos amistosos cuyos rivales no se buscarían hasta después de realizado el sorteo del certamen FIFA, programado para el 5 de diciembre.