Roberto Martínez: ”Es un Mundial exigente y Portugal está preparado”

El entrenador de Portugal hizo su diagnóstico del torneo y del equipo en la antesala de su encuentro por los 16vos de final.

La Selección de Portugal que dirige Roberto Martínez y que encabeza Cristiano Ronaldo será una de las protagonistas de los partidos por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se disputarán este jueves 2 de julio. Su rival será Croacia en Toronto.

Al respecto de este nuevo paso que dará el combinado luso, el que compartió su diagnóstico fue su entrenador en conferencia de prensa: ”Comenzamos el segundo Mundial. La fase de grupos fue muy importante, fue una buena preparación. Aspectos para mejorar, hicimos cosas bien, otras no… pero ya están todos preparados. 21 jugadores han disputados minutos en este Mundial. Eso es lo importante”.

En esa misma línea, Roberto Martínez aclaró el panorama con Bernardo Silva: ”No podíamos arriesgarlo contra Colombia porque con una amarilla podía arriesgar a no estar mañana; y ahora empezamos un segundo Mundial. Estamos preparados. Lo importante no son los minutos, sino que los jugadores estén preparados para ayudar. Lo importante es actitud y el orgullo de vestir la camiseta”.

Por otro lado, no quiso marcar como una desventaja tener que enfrentar a un contrincante europeo: ”Puedo decir que no hay ventajas; es un Mundial, hay partidos competitivos, rivales difíciles. Nosotros estamos adaptados, hemos entrenado en Palm Beach. Habrá temperaturas altas, pero no con tanta humedad. Es un Mundial exigente y creo que el equipo está preparado para lo que sea: usos horarios, climatología, viajes, tempestades… Croacia es un equipo que conocemos muy bien, ellos también nos conocen. Será un partido competitivo y queremos ganar para continuar el camino”.

Roberto Martínez en conferencia de prensa. Getty Images.

Asimismo, Martínez resaltó el aprendizaje que adquirieron del choque con Colombia: ”Todos los partidos son diferentes. Ante Colombia tuvimos momentos que nos van a ayudar mucho como equipo para ajustar aspectos tácticos y poder ganas ventajas tácticas en diferentes posiciones. Necesitamos mucha intensidad defensiva, mucha resiliencia… conocemos muy bien a Croacia, es diferente a Colombia… y el equipo está muy bien preparado”.

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Para cerrar, advirtió sobre el compromiso que nota de sus dirigidos: ”Tener autocrítica es esencial. Y cuando hablo de la fuerza del grupo, es la actitud de los jugadores. Estamos todos juntos, hay que alinear aspectos. Y lo hacemos. En una selección necesitas actitud y valores de equipo para ser autocríticos, es diferente al fútbol de clubes. Necesitamos empezar el segundo Mundial bien. El vestuario está preparado, está unido y ahora necesitamos ganar”.

Portugal seguirá de cerca el partido de España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026

España vs. Austria será el primer partido a disputarse de este jueves 2 de julio por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es por eso que Portugal, si bien tiene que encarar más tarde su compromiso con Croacia en Toronto, estará atento a lo que suceda en Los Angeles, puesto que de ahí saldrá su presunto contrincante en los 8vos de final.

En síntesis

Roberto Martínez , entrenador de Portugal, disputará los 16vos de final ante Croacia.

, entrenador de Portugal, disputará los 16vos de final ante Croacia. Portugal y Croacia se enfrentarán en Toronto este jueves 2 de julio.

se enfrentarán en Toronto este jueves 2 de julio. 21 jugadores de la selección portuguesa ya disputaron minutos en este Mundial.