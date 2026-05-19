Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con 41 años y en Portugal ya piensan cómo gestionar sus energías: “Es algo natural”

El hecho de estar abocado a la conquista de su primer título con Al Nassr no ha permitido al astro portugués tener mayor descanso a poco más de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo.

Roberto Martínez dio a conocer este martes la lista definitiva de convocados para disputar el Mundial con la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo como gran figura, a sus 41 años, en la que será su sexta participación en el certamen FIFA.

A 23 días del inicio de la competencia, 29 para el estreno del seleccionado luso enfrentando a la República Democrática de Congo por el Grupo K, el hecho de estar abocado a conquistar su primer título con Al Nassr no permite mayor descanso al astro portugués, que viene de perder la final de la Champions League Two de Asia pero todavía puede coronar en la Pro League Saudí en la última jornada, que se disputará este sábado.

En la conferencia de prensa que Roberto Martínez concedió tras dar a conocer su convocatoria, se refirió precisamente a la gestión de las energías no solo de Cristiano sino de todo el plantel en una Copa del Mundo de muy ajustado calendario.

“La gestión es algo muy natural. En un Mundial, no se sigue un patrón que se ajuste al club, la edad, nada de eso. Todos están concentrados y tenemos que gestionar bien el día a día, eso es todo. Podemos hablar de muchos sueños, pero solo tenemos tres partidos para empezar, este es nuestro Mundial. Y tenemos que gestionar estos tres de la mejor manera posible”, señaló el DT del seleccionado luso.

Portugal definió sus convocados para el Mundial.

Y agregó: “Ya tenemos mucha información, estamos hablando de casi 40 partidos juntos. Ahora se trata de gestionar al grupo durante el Mundial, algo natural. Tenemos mucha fe en el compromiso y el talento de nuestros jugadores para hacerlo bien”.

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Explicaciones sobre la convocatoria

Una vez que dio a conocer la lista, Roberto Martínez reconoció la ambigüedad de sensaciones por considerar su elección la más oportuna para ir en busca de los objetivos que se trazó Portugal y a la vez sentir tristeza por aquellos futbolistas que fueron parte del proceso y se quedan afuera del Mundial.

“Respecto a nuestras decisiones, quiero que entiendan que todos los jugadores que participaron en la fase de clasificación, y también en la victoria de la Liga de Naciones , forman parte del grupo. Hay jugadores que quedan fuera, por supuesto, porque hay otros mejor posicionados para desempeñar las funciones esenciales en este torneo. Automatización, estrategia de juego, plan de juego, todo lo que necesitamos ejecutar”, dijo.

Y sobre la elección de cuatro arqueros, lo que derivó en una lista con 27 nombres, explicó: “Hablé con Ricardo Velho; él sabe que es el cuarto portero, pero tenemos que seguir las reglas. Solo podemos sustituir al portero; el trabajo es de alta intensidad, hay muchos tiros a puerta. Él sabe que no puede estar en el banquillo, pero me dijo que aunque fuera por dos minutos hará todo para ayudar a la Selección de Portugal”.

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