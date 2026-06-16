Los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026: Lionel Scaloni está 14º

La lista de los entrenadores que más dinero reciben de sus selecciones en esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 reúne a 48 selecciones y tanto las naciones que creen posible levantar la Copa del Mundo, como aquellas para las cuales el gran objetivo es hacerlo lo mejor posible, invierten muchísimo para hacerlo. Al punto tal de pagarle a sus entrenadores una verdadera fortuna.

The Mirror reveló los 15 entrenadores que están mejor pagados en este campeonato, lista donde aparecen los seleccionadores de varias de las selecciones candidatas al título, así como algunos de elencos menores, pero que ya cumplieron el objetivo de clasificar.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, vigente bicampeona de América y actual campeona del mundo, entra en la lista por los pelos, ubicándose en el puesto 14, al percibir un equivalente a 2,3 millones de euros por parte de la AFA.

Ancelotti, el entrenador mejor pagado de esta Copa del Mundo. (Getty)

No obstante, y aunque parezca una fortuna, está lejos de lo que reciben los seleccionadores más destacados. El top tres de la lista lo integran Carlo Ancelotti, a quien la CBF le paga 10 millones de euros por dirigir a la Selección de Brasil, Julian Nagelsmann, que recibe 7 millones de euros de la Federación de Alemania y Mauricio Pochettino, a quien le pagan 6 millones de euros por liderar al seleccionado local de Estasdos Unidos.

Mauricio Pochettino, en el Top 3 de entrenadores mejor pagados de esta Copa del Mundo. (Getty)

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Los 15 entrenadores mejor pagados del Mundial 2026

Carlo Ancelotti (Brasil) – 10 millones de euros Julian Nagelsmann (Alemania) – 7 millones de euros Mauricio Pochettino (Estados Unidos) – 6 millones de euros Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,8 millones de euros Roberto Martínez (Portugal) – 4 millones de euros Fabio Cannavaro (Uzbekistán) – 4 millones de euros Didier Deschamps (Francia) – 3,8 millones de euros Ronald Koeman (Países Bajos) – 3 millones de euros Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3 millones de euros Javier Aguirre (México) – 2,5 millones de euros Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 millones de euros Jesse Marsch (Canadá) – 2,5 millones de euros Julen Lopetegui (Catar) – 2,4 millones de euros Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros Luis de la Fuente (España) – 2 millones de euros

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