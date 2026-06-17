¿Quién es el DT de Portugal en el Mundial 2026?

El encargado de comandar tácticamente al equipo de Cristiano Ronaldo es el español Roberto Martínez. Su historia.

La Selección de Portugal dice presente en el Mundial 2026 con el objetivo de ser gran protagonista, con el objetivo de poder sumar su primera estrella en la competición con Cristiano Ronaldo a la cabeza. El gran encargado de la estrategia será Roberto Martínez, su experimentado entrenador.

Asumiendo el mando desde enero de 2023, el nacido en Balaguer, España, es el responsable absoluto de la dirección técnica del combinado luso. A sus 52 años, el estratega cuenta con un camino que inició poco después de colgar los botines en el Swansea City a mediados de 2007, forjando una sólida etapa en el siempre exigente fútbol británico antes de dar su salto al plano internacional.

El DT encara un desafío de máxima exigencia al frente de Portugal en esta Copa del Mundo. Luego de haberse coronado en la Nations League, quiere ir por el objetivo máximo con uno de los mejores planteles del certamen.

La trayectoria de Roberto Martínez como entrenador

El técnico español cuenta con un recorrido muy destacado, consolidándose en importantes clubes del Reino Unido para luego especializarse por completo en la dirección de selecciones nacionales europeas de primer nivel.

Swansea City (Gales/Ing) – 2007 a 2009: 127 partidos, con 62 victorias, 37 empates y 28 derrotas.

– 2007 a 2009: 127 partidos, con 62 victorias, 37 empates y 28 derrotas. Wigan (Ing) – 2009 a 2013: 175 partidos, con 51 victorias, 46 empates y 78 derrotas.

– 2009 a 2013: 175 partidos, con 51 victorias, 46 empates y 78 derrotas. Everton (Ing) – 2013 a 2016: 143 partidos, con 62 victorias, 37 empates y 44 derrotas.

– 2013 a 2016: 143 partidos, con 62 victorias, 37 empates y 44 derrotas. Selección de Bélgica – 2016 a 2022: 80 partidos, con 56 victorias, 13 empates y 11 derrotas.

– 2016 a 2022: 80 partidos, con 56 victorias, 13 empates y 11 derrotas. Selección de Portugal – 2023 al día de hoy: 40 partidos, con 30 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Sus títulos como DT

Roberto Martínez ha conseguido coronar sus proyectos con tres títulos oficiales a lo largo de su trayectoria en los bancos. En el comienzo de su aventura como técnico, se consagró campeón de la Tercera División de Inglaterra en la temporada 2007/08 comandando al Swansea City.

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Su mayor sorpresa a nivel de clubes llegó unos años más tarde, en la campaña 2012/13, cuando logró alzar la mítica FA Cup de Inglaterra dando el gran golpe al mando del Wigan. Recientemente, demostró su jerarquía en el plano de selecciones y le regaló una gran alegría a su país de adopción futbolística al conquistar la UEFA Nations League en la edición 2024/25 al frente de Portugal.