Pablo Vitamina Sánchez ya cuenta con el neozelandés en los entrenamientos, aunque no le dio lugar en la jornada de amistosos de este martes.

La revolución que provocó Tim Payne en los días previos al inicio del Mundial, impulsada por una campaña de redes sociales para volverlo viral, y que se apagó incluso antes que se concretara la eliminación de la Selección de Nueva Zelanda en fase de grupos tras ser goleada 5-1 por Bélgica, resultó en un fichaje de cualquier otro modo imposible con Olimpia de Paraguay.

El equipo paraguayo que permanece en competencia en Copa Sudamericana, por lo que podría ser rival de River y Boca, se tentó con todo ese entusiasmo que prometió ser una vidriera al mundo y lo cerró como refuerzo, incluso cuando la prensa paraguaya aseguró que el arribo del lateral derecho neozelandés no generaba mayor interés al entrenador Pablo Vitamina Sánchez.

De hecho, el arribo de Payne a Paraguay, la firma de su contrato este lunes y el alta para comenzar a entrenarse a la par del grupo, generó mucho menos impacto del que podría haber tenido hace un mes atrás, cuando sus seguidores aumentaban de a millones antes de debutar con su seleccionado en la Copa del Mundo.

La novedad respecto a sus primeros días de estadía en Olimpia es que el DT no lo eligió en la alineación para ninguno de los dos primeros partidos de pretemporada, disputados este martes ante Sportivo Luqueño. En el primero de ellos, Vitamina Sánchez se inclinó por César Olmedo para ocupar el lateral derecho. En el segundo, paró una línea de tres defensores integrada por Raúl Cáceres, Juan Vera y Mateo Vargas.

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Los dos partidos de preparación terminaron con victoria para El Decano, el primero por 3-1 y el segundo por 3-0. La ausencia de Tim Payne se explica en lo reciente de su arribo y en la necesidad de adaptarse a un país completamente diferente, tanto cultural como futbolísticamente, por lo que habrá que esperar para saber cuándo podrá sumar sus primeros minutos en el club.

La bienvenida de Olimpia a Tim Payne

Este lunes, Olimpia de Paraguay le dio la bienvenida oficial a Tim Payne a través de sus redes sociales, tras la firma del contrato que lo vinculará al club hasta diciembre de 2027. “Desde el Mundial con Nueva Zelanda, listo para iniciar su viaje con la camiseta del único grande. ¡Welcome, Tim!”, le escribió El Decano.

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📹 El primer día del lateral neozelandés como futbolista del Club.



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📹 The New Zealand full-back's first day at the Club.



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/6t1y1rhrs8 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 13, 2026

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