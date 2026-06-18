Cuándo podría Tim Payne enfrentar a Boca y River en la Copa Sudamericana con Olimpia

El neozelandés jugará en el conjunto paraguayo y podría tener que visitar La Bombonera o el Monumental.

En plena disputa del Mundial 2026, Olimpia sacudió el mercado de pases del fútbol sudamericano oficializando a Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda firmó su contrato con el equipo paraguayo y podría enfrentar a Boca y a River dentro de unos meses en la Copa Sudamericana.

Es que el Decano está del mismo lado del cuadro que los dos gigantes del fútbol argentino. Esto significa que, de avanzar algunas instancias, podrían enfrentarse en los mata mata del certamen de segundo orden de Sudamérica. Todo dependerá de cómo les vaya en las eliminatorias anteriores.

Al primero que podría enfrentarse sería al Millonario, nada más ni nada menos que en los cuartos de final. De verse las caras, la serie se abriría en la semana del 8 al 10 de septiembre en Paraguay y la revancha sería una semana más tarde en el Monumental.

Por su parte, Olimpia solo puede chocar con el Xeneize en las semifinales. En este caso, la llave se abriría en Argentina y se definiría en Asunción. La ida sería en la semana del 13 de octubre en La Bombonera, mientras que la vuelta sería siete días después el Bosque.

Cuándo podría Tim Payne enfrentar a River y Boca

Cuartos de final vs. River : ida entre el 8 y 10 de septiembre en Paraguay | vuelta entre el 15 y 17 de septiembre en Buenos Aires

: ida entre el 8 y 10 de septiembre en Paraguay | vuelta entre el 15 y 17 de septiembre en Buenos Aires Semifinales vs. Boca: ida entre el 13 y 14 de octubre en Buenos Aires | vuelta entre el 20 y 21 de octubre en Paraguay

Payne le agradeció al argentino que lo hizo famoso

Tim Payne no quiso olvidarse de agradecer al argentino que fue artífice de su popularización a escala mundial, sin lo que haber soñado con llegar al fútbol sudamericano hubiese sido imposible.

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“A toda la comunidad latinoamericana, especialmente a @elscarso, que ha sido parte de este increíble viaje, muchas gracias, esto también es para ti. Agradezco las oportunidades que me ha brindado el fútbol y estoy emocionado por lo que viene, pero ahora mismo mi objetivo es representar a mi país en el Mundial”, fueron sus palabras.

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