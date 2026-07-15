Lionel Messi reveló la clave de Argentina para clasificar a la final del Mundial ante España: “Siempre da un plus”

El capitán analizó el pasaje de Argentina a la final del Mundial, donde se enfrentarán a España.

Argentina vuelve a disputar la final de la Copa del Mundo. En el Mercedes-Benz Stadium superó a Inglaterra y clasificó a la gran definición que disputará ante España. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el bicampeonato, donde también se producirá la despedida de Lionel Messi en este tipo de certámenes.

Más allá de que el capitán de la Albiceleste no convierte hace dos juegos, en el complemento ante los ingleses se transformó en una pieza fundamental para tirar hacia adelante y ayudar a que sus compañeros reviertan el resultado.

El desahogo de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

En la previa del encuentro, se habló muchísimo. Que era una reedición de lo que ocurrió en 1986, que Argentina debía afrontar una guerra por lo que fue el conflicto bélico en las Islas Malvinas y que Messi tenía que reinvidicar a Diego Maradona.

“Era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. No era una victoria más, era algo que quería el pueblo argentino. Este grupo es increíble. Lo fuimos a buscar cuando se puso fea, le pusimos mucho juego y los metimos en un arco”, enfatizó en diálogo con TyC Sports.

Más allá de analizar lo que fue todo el contexto previo del encuentro, se refirió a las críticas que recibió el equipo: “Es una locura cómo se están dando las cosas. Antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que íbamos a estar entre los mejores cuatro. Nos metimos en una nueva final, ya son cinco seguidas”, indicó. A lo que marcó como la gran clave que tienen para conseguir los objetivos: “Sabemos de lo que somos capaces. La gente tenía dudas por cómo llegábamos, pero este grupo cuando se junta y está unido, siempre da un plus y saca de donde no tiene para dar el máximo“.

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🗣️ "DISFRUTEN DE ESTE MOMENTO. AHORA SERÁ LO QUE DIOS QUIERA"



🎙️ Lionel Messi y el mensaje para todos los argentinos.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/wzykHoBxaL — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Para finalizar, le envió un mensaje a todos los fanáticos que se encuentran desparramados alrededor del planeta: “Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores, ahora volvemos a jugar la final y que lo vivan como lo están haciendo. Conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último y jugar una final del mundo. Ahora que sea lo que Dios quiera“, sostuvo.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

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El cuadro del Mundial 2026

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