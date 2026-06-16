Toda la verdad sobre el fichaje de Tim Payne con Olimpia: “Es como Takahara en Boca”

Los contactos son reales, aunque su arribo le sea indiferente al entrenador del equipo paraguayo. Más que deportiva, la dirigencia considera su arribo un movimiento clave a nivel estratégico y comercial.

El Mundial se convirtió en una gran vidriera para Tim Payne incluso antes de comenzar, gracias a la movida que realizó el influencer argentino Valen Scarsini que lo llevó a subir de 4 mil a casi 6 millones de seguidores. Ayer tuvo una discreta presentación en el debut de la Selección de Nueza Zelanda, que terminó con empate 2-2 ante Irán, pero al parecer fue suficiente para convencer a la dirigencia de Olimpia de Paraguay de avanzar por su fichaje.

Casi en simultaneo con el encuentro que el discreto lateral derecho estaba disputando en Los Ángeles, el club paraguayo hizo un posteo en su cuenta oficial de X con la bandera neozelandesa y ya en la mañana de este martes el periodista Fabrizio Romano avanzó que existe un principio de acuerdo para concretar su arribo procedente del Wellington Phoenix.

Sin embargo, Bolavip pudo saber que Pablo Vitamina Sánchez, entrenador argentino de Olimpia, nunca dio el visto bueno para su arribo y es completamente indiferente a la posibilidad de contarlo como refuerzo. Esto tiene que ver con que el DT considera que hay otras posiciones que es prioritario reforzar.

De todos modos, las gestiones están encaminadas, no cerradas, porque la dirigencia del club paraguayo considera que será muy valioso a nivel de marketing para la institución. “Como lo de (Naohiro) Takahara en Boca“, dijeron.

Tim Payne, el fichaje estratégico que podría cerrar Olimpia.

¿Qué representó para Boca el fichaje de Takahara?

Boca fichó a Naohiro Takahara en 2021, durante la presidencia de Mauricio Macri, quien consideró que la llegada del delantero japonés campeón con la selección de su país en la Copa Asiática del año anterior y figura del Júbilo Iwata sería clave a nivel estratégico comercial, por la posibilidad de expandir la marca del club al mercado japonés, donde ya se había popularizado por su participación en la Copa Intercontinental.

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Claro que la revolución mediática que generó el arribo del nipón al Xeneize estuvo muy lejos de tener una influencia similar en el marco deportivo, ya que apenas participó de 7 partidos oficiales y convirtió un gol antes de salir transferido rumbo al Hamburgo de Alemania.

Tim Payne, similar en el Mundial

De momento, lo de Tim Payne en el Mundial 2026 ha sido similar a lo de Takahara. Aunque parece ser un titular inamovible en la Selección de Nueva Zelanda, su apenas discreta producción en el estreno ante Irán no le hubiese valido mayor interés en el mercado internacional si no contara detrás con una repentina y descomunal exposición en redes sociales.

Posible rival de Boca o River

Si Tim Payne finalmente arriba a Olimpia de Paraguay, será rival de Boca y River en la carrera por conquistar la Copa Sudamericana de la que también participa El Decano.

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