Jugó con Lionel Messi y refuerza a O’Higgins para enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana

El defensor con pasado en Racing y en CF Montréal llega al fútbol chileno para jerarquizar al equipo dirigido por Lucas Bovaglio.

O’Higgins se enfrentará a Boca en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, y quiere dar el gran golpe futbolístico. Para ello, el elenco comandado por el argentino Lucas Bovaglio ya incorporó seis futbolistas, pero ahora sumó a un viejo compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

En las últimas horas, y luego de contratar a Jorge Peña, Miguel Brizuela, Benjamín Rojas, Leandro Díaz, Benjamín Schamine y Thiago Vecino, los Rancagüinos adquirieron a Tomás Avilés, el defensor nacido en Río Gallegos.

Surgido de las inferiores de Racing, el futbolista de 22 años llega a préstamo hasta fin de año y sin opción de compra desde el elenco estadounidense tras irrumpir su estadía en CF Montréal, equipo que también disputa la MLS, pero pertenece a Canadá.

En el país trasandino consideran que el fichaje de Avilés, pese a que afrontó 4 encuentros en el conjunto dirigido por Philippe Eullaffroy, sin duda alguna, un golpe en la mesa para poder vencer a un rival con muchísima historia, tanto a nivel internacional como en el fútbol argentino.

Tomás Avilés deja Inter Miami y pasa a O’Higgins. (Getty Images)

Las estadísticas de Tomás Avilés

Desde que debutó como profesional en Racing hasta la fecha, Tomás Avilés disputó un total de 111 partidos: convirtió 4 goles, aportó 3 asistencias y presenció 7.116 minutos en el campo de juego. También recibió 28 tarjetas amarillas y fue cinco veces expulsado.

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Cabe recordar que Inter Miami desembolsó 9 millones de dólares limpios por el 80% de los derechos económicos del jugador y Racing se quedó con el 20% del pase.

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