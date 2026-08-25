Jugó solo 13 partidos en sus 2 años con la camiseta azul y oro, pero con ningún entrenador encontró lugar.

Como parte de la importante limpieza de Boca en el último mercado de pases, Agustín Martegani salió a préstamo a Deportivo Independiente Medellín y ya tuvo su primer puñado de partidos en su nuevo equipo. El volante ofensivo volvió a encontrar buenas sensaciones con la pelota.

Es que solamente sumó minutos en 13 partidos en sus dos años en el Xeneize. La mayor parte del tiempo estuvo apartado y, al no estar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, encontró en el DIM una salida.

Ahora, Martegani comparte plantel con Frank Fabra, un viejo conocido, y con un recién llegado Juan Fernando Quintero. Sus actuaciones hicieron que se ganara el respeto de los hinchas del equipo de Medellín, que ya le agradecen su juego y esfuerzo sobre la cancha.

“Imagina ser tan bueno, que todo el estadio fue a ver a Juanfer (Quintero) y aparte de a él, te terminaron viendo a vos. Qué jugador sos, flaco”, escribió en Instagram Xentenario Poderoso, cuenta de hinchas del club paisa, sobre la actuación de Martegani en la derrota del fin de semana ante Cúcuta.

Decenas de hinchas comentaron la publicación en la misma sintonía. Algo que también se repitió luego de los últimos partidos en otras plataformas como X (ex Twitter) y Facebook.

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