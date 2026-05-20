Los millones que perdió River tras el empate frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana

Por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Estadio Monumental, River empató por 1-1 frente a Red Bull Bragantino, y todavía no clasificó a los octavos de final, por lo que ahora le quedará recibir a Blooming, la próxima semana, donde buscará el pasaje.

A raíz de lo que fue el resultado en condición de local, el Millonario no sumó los 125.000 dólares que otorga Conmebol al equipo que obtenga la victoria. De hecho, llegaba a este partido con un acumulado de 675.000 de la misma moneda. Y ahora, las arcas lideradas por Stefano Di Carlo sufrieron un aumento por lo que viene siendo su participación en el certamen internacional.

Cabe destacar que, a pesar de que no logró la victoria y los 125.000 de la moneda estadounidense, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol añaden un bonus extra de 300.000 de la misma moneda para el equipo que haga de local. De esta manera, el Millonario solamente alcanzó el total de 975.000 dólares.

Los premios económicos que otorga Conmebol en la Copa Sudamericana.

El gol de Juanfer Quintero para que River logre el empate

¡LO EMPATÓ RIVER EN EL FINAL!



Gran remate de Juanfer Quintero que atajó el arquero Cleiton, pero apareció Lautaro Pereyra para empujarla y poner el 1-1 en el Monumental.@GiraltPablo



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Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

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