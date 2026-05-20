Qué necesita River para clasificar a octavos de la Copa Sudamericana tras el empate ante Bragantino

El elenco de Chacho Coudet cosechó un empate ante el conjunto brasileño y quedó muy cerca del primer puesto.

En el Estadio Monumental, River Plate empató este miércoles por 1-1 ante Red Bull Bragantino por la anteúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Vinicius convirtió para la visita, mientras que Lautaro Pereyra gritó para el Millonario.

Con la final del Torneo Apertura ante Belgrano el próximo domingo, Coudet optó por utilizar suplentes este miércoles ante los brasileños. Es que, más allá del resultado, el Millonario ya sabía que iba a tener una bala más para asegurar la primera posición en la zona, la próxima semana ante Blooming como local.

Este jueves, el elenco boliviano enfrentará a Carabobo por el último duelo de la Fecha 5. Allí, los de Núñez tendrán un panorama más claro sobre lo que puede suceder en la última jornada, aunque es una certeza que River depende de sí mismo para terminar puntero.

¡LO EMPATÓ RIVER EN EL FINAL!



Gran remate de Juanfer Quintero que atajó el arquero Cleiton, pero apareció Lautaro Pereyra para empujarla y poner el 1-1 en el Monumental.@GiraltPablo



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Qué necesita River para avanzar a octavos de final

El empate agónico favoreció a River en cuanto a sus chances de quedar como líder de su zona en la Copa Sudamericana. Incluso, este jueves podría abrochar esa posición si es que Carabobo empata o pierde ante Blooming en Paraguay, donde hará de local el elenco boliviano por la situación que atraviesa su país.

En caso de que los venezolanos obtengan una victoria, el Millonario se asegurará el primer puesto con una victoria o un empate ante Blooming en el Estadio Monumental. Además, independientemente de su resultado, lo haría si Carabobo deja puntos en el camino ante Bragantino.

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Cómo se juega la última fecha