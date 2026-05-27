Cómo ver Red Bull Bragantino vs. Carabobo por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Por el Grupo H de la Copa Sudamericana, en Brasil se enfrentan Red Bull Bragantino y Blooming, donde el local aún tiene chances de clasificar.

Este miércoles 27 de mayo, se enfrentan Red Bull Bragantino y Carabobo por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques. El árbitro es el colombiano Andrés Rojas, mientras que en el VAR se encuentra su compatriota Mauricio Pérez.

Al mismo horario que se miden River y Blooming, los brasileños buscarán lograr la ansiada clasificación a la siguiente etapa del certamen internacional, algo que también buscarán los venezolanos. Eso sí, la posición que ocupen dependerá del resultado que se dé en el cruce entre argentinos y bolivianos.

Si el ganador del juego es el conjunto comandado tácticamente por Vágner Mancini, lograrán la clasificación. Lo mismo ocurrirá si triunfan los de Daniel Farías, que también conseguirán el pasaje hacia la próxima instancia en caso de que haya un empate.

Estadio Municipal Cicero De Souza Marques. (Ricardo Moreira/Getty Images)

¿Qué canal pasa Red Bull Bragantino vs. Carabobo?

El partido entre Red Bull Bragantino y Carabobo, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por DSports y también a través de DGO.

¿A qué hora se juega Red Bull Bragantino vs. Carabobo?

Red Bull Bragantino y Carabobo se encontrarán frente a frente este miércoles 27 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

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Carabobo le ganó 1-0 a Red Bull Bragantino en el primer partido que se enfrentaron por el Grupo H.

Probables formaciones de Red Bull Bragantino y Carabobo

RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

CARABOBO: Lucas Bruera; Leonardo Aponte, Ezequiel Neira, Marcel Guaramato; Francisco Carabali, Gustavo González, Miguel Pernía; Edson Tortolero, Freiber Castillo; Erickson Gallardo, José Balza o José Herrera. DT: Daniel Farías.

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Los árbitros de Red Bull Bragantino vs. Carabobo por la Copa Sudamericana

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Asistente 1: Richard Ortiz (COL)

Asistente 2: Roberto Padilla (COL)

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (COL)

VAR: Mauricio Pérez (COL)

AVAR: Lisandro Castillo (COL)

Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana