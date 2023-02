Pese a las declaraciones públicas de todas las partes y todo lo demás, una buena parte del pueblo futbolero quiere volver a ver a Lionel Messi en Barcelona. Se sabe que el mejor jugador del mundo está negociando su continuidad en el PSG, pero nadie se anima a cerrarle la puerta al club de sus amores. En el medio de la incertidumbre, Jorge Messi apareció en el aeropuerto de la ciudad de Cataluña.

Como todos saben, el padre de Leo es quien se encarga de representarlo cuando se trata de contratos y cuestiones administrativas. Horas después de haberse dado una reunión entre la gente del París y los Messi, Jorge llegó a Barcelona y fue rodeado por la prensa.

La gran pregunta es: ¿esto está relacionado a una posible reunión con Laporta? La respuesta es no. Este viaje no tiene nada que ver con una vuelta de Lionel al club culé, que no es opción para este mercado. Ante la enorme cantidad de preguntas relacionadas con el tema que le hicieron a Don Messi, él prefirió retirarse sin decir ni una sola palabra.

Luego de la derrota en la ida del PSG ante el Bayern Múnich se produjo una reunión para avanzar con la continuidad de Messi. Sin embargo, aún no hay nada definido y probablemente el resultado de esta serie de Champions influya en la decisión final. Lo cierto es que, por ahora, Leo solo negocia con su club actual.