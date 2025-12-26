Pese a no clasificar, la Federación de Chile tomó una inesperada medida vinculada al Mundial 2026

La ansiedad por el Mundial 2026 es cada vez más grande, al punto de que afecta a aquellos que no formarán parte. Con 48 selecciones clasificadas, los ojos del mundo se posan en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los combinados sudamericanos se preparan para detener la pelota a nivel local. Incluso Chile, protagonista de una singular paradoja: frenará su campeonato nacional para ver una Copa del Mundo en la que no juega.

La confirmación llegó tras la publicación del fixture oficial de la Primera División por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Si bien la Roja finalizó última en las Eliminatorias y quedó lejos de sacar un boleto para el certamen, el ente rector de fútbol nacional decidió que durante junio y julio la actividad liguera en Primera División sea prácticamente nula.

La particular excepción en un cronograma atípico

La estructura del campeonato chileno para 2026 se disputará de enero a diciembre sin interrupciones formales, con el objetivo de mantener activas las suscripciones a la televisión que posee los derechos de transmisión durante todo el año. Sin embargo, al mirar la letra chica del calendario, se percibe que en los meses de enero, junio, julio y diciembre, apenas se disputará una fecha.

Bajo ese contexto, la curiosidad radica en que la solitaria jornada de junio se jugará antes del partido inaugural del Mundial, mientras que la de julio está será luego de la final. En el medio, la Primera División vivirá un particular parate.

De todas formas, desde la ANFP encontraron una manera para saciar el antojo trasandino por fútbol. Es que los estadios no se apagarán por completo, ya que para que los planteles no pierdan ritmo de competencia durante tantas semanas, está previsto que en ese lapso se disputen compromisos correspondientes a la Copa Chile o la Copa de la Liga.

Datos clave

Chile detendrá su campeonato de Primera División durante el Mundial 2026 pese a no haber clasificado.

detendrá su campeonato de Primera División durante el pese a no haber clasificado. La ANFP dispuso que en junio y julio solo se juegue una fecha de liga antes y después de la copa.

dispuso que en solo se juegue una fecha de liga antes y después de la copa. La Copa Chile o la Copa de la Liga se disputarán en el receso para que los equipos no pierdan ritmo.

Publicidad

Publicidad

ver también Advertencia para Argentina en la previa del Mundial 2026: ”Argelia es la favorita”