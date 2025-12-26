El infortunio en Manchester United que podría transformar a Lisandro Martínez en líder según Rúben Amorim: “Paso adelante”

Manchester United es, a día de hoy, uno de los equipos de la Premier League con más bajas y ausencias de jugadores de peso. Con Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui y Amad Diallo en la Copa Africana de Naciones y especialmente con la lesión de Bruno Fernandes, su capitán y referente, los Red Devils cuentan con demasiadas bajas para enfrentar sus próximos partidos.

Ante esta situación, Rúben Amorim decidió ponerle la otra mejilla y, en lugar de resignarse y utilizar estas bajas como excusa para defenderse de los resultados que pueden darse en las próximas semanas, el luso optó por poner el foco en los jugadores que tiene y deben dar el paso adelante, y señaló a Lisandro Martínez como uno de ellos.

Rúben Amorim pidió que Licha Martínez de un paso adelante. (Getty)

“Confío en que podemos ganar cualquier partido, confío en el equipo aunque ahora mismo no tengamos a varios de los jugadores. Es imposible reemplazar a Bruno, pero, se lo dije hoy temprano al equipo, hay una cosa buena que surge de ello y es que varios deben dar un paso adelante“, afirmó Amorim en conferencia de prensa previo al partido de este Boxing Day vs. Newcastle.

“Bruno no solo es el jugador que crea el juego en el equipo, en las pelotas paradas es el que grita y ordena… Es una buena oportunidad para que todos den un paso adelante y entendamos que no podemos depender de un jugador para hacerlo todo, y muchas veces dependemos de Bruno en la organización, en la creación”, continuó el entrenador portugués.

Bruno se lesionó ante Aston Villa y será baja por varios partidos. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Finalmente, cerró la idea expresando: “Ahora lo perdimos, es algo masivo para el equipo, pero es la oportunidad para que los otros jugadores, Licha Martínez, Luke Shaw, den el paso adelante y muestren el liderazgo que hace falta en este equipo. Necesitamos tener más líderes y es una enorme oportunidad.”

ver también Tras confirmarse su fractura de peroné, se reveló que cada gol de Alexander Isak le costó 48,3 millones al Liverpool

Lisandro Martínez no será el nuevo cinco del equipo

Amorim utilizó a Lisandro Martínez como número cinco ante las lesiones de Bruno y Kobbie Mainoo en el último partido, una posición que en la que el argentino había jugado en Ajax en 2019, pero que desde su llegada a Manchester no había ocupado.

Lisandro Martínez no jugaba de cinco desde Ajax en 2019, pero no será una constante en Manchester. (Getty)

Publicidad

Publicidad

No obstante, el entrenador destacó que fue una emergencia más que una opción realista a futuro: “Tenemos otros jugadores, y también debemos evaluar la posibilidad de utilizar otros sistemas de juego. Jack Fletcher hizo un buen trabajo, y en estas situaciones tenemos que darle oportunidades a los jugadores jóvenes, encontrar soluciones para poder jugar”, destacó.

Licha había ocupado el centro del campo con Édson Álvarez en aquel formidable Ajax que tenía a Veltman y Daley Blind como su zaga central, con Tagliafico y el propio Mazraoui en banda.

En cualquier caso, pensando en el Mundial 2026, que Lisandro Martínez tome un rol más protagónico en Manchester United será fundamental para que llegue preparado de la mejor forma, tanto en lo futbolístico como en el aspecto de liderazgo, a la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

En síntesis