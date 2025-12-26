Lo había comprado por 12 millones: el City Group vendió uno de los clubes hermanos de Manchester City

Más de una década pasó entre la compra de Manchester City y la adquisición que hizo City Football Group Limited sobre Mumbai FC, equipo perteneciente a la Indian Super League. Después de que en 2008 compraran las acciones del elenco inglés, fueron por el conjunto ubicado en Bombay, en el estado de Maharastra para comenzar un proyecto a largo plazo.

Fue en noviembre de 2019 cuando desembarcaron en India para realizar la compra de la institución fundada por Ranbir Kapoor y Bimal Parekh. La idea era tener una expansión similar a la de los Citiziens, que conquistaron a toda Europa, siendo de los clubes más poderosos de la actualidad. Y si bien se hablaba de una inversión de cercana 12 millones de libras esterlinas, la misma fue parte de una inyección económica que hicieron tras quedarse con el 65% de las acciones.

Cuando los empresarios decidieron apuntar al cuadro indio, buscaron que se beneficie de los conocimientos comerciales y de fútbol del Grupo, como así también le ofrecieron un elemento nuevo a la plataforma comercial global CFG. Pero esto no resultó como se lo imaginaban, y se terminó la estructura deportiva porque hay una gran incertidumbre sobre el campeonato de la ISL.

Actualmente, la temporada se encuentra paralizada y no posee fecha de retorno tras un conflicto que se produce entre la India Football Federation y la sociedad Football Sports Development Limited cuando, en principio, debería haber comenzado en septiembre.

Toda esta situación provocó que City Group decidiera confirmar esta medida por un “enfoque disciplinado y estratégico”. ¿Qué significa? Tal como funciona una Sociedad Anónima Deportiva: cuando ya no es redituable mantener a un club que no le ofrece resultados ni garantías deportivas en el corto, medio e, incluso, largo plazo, arman las valijas y le bajan la persiana a su inversión.

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahayan, dueño del City Group y el Manchester City (IMAGO / PA Images).

Publicidad

Publicidad

El comunicado el Mumbai City para confirmar la salida de City Group.

ver también Pep Guardiola amenazó con castigar al plantel de Manchester City si sube de peso en Navidad y Haaland le respondió

ver también Wayne Rooney reveló la peor derrota del Manchester United de Ferguson: “No nos habló por dos semanas”

El comunicado de City Football Group Limited

Mumbai City FC (el Club) puede confirmar que City Football Group Limited (CFG) ha desprendido su participación accionaria en el Club. Los propietarios fundadores asumirán el control total de la organización de aquí en adelante.

Desde 2019, CFG y Mumbai City FC han alcanzado nuevos hitos, ganando dos Shields de la ISL League Winners y dos títulos de la ISL Cup, fortaleciendo las operaciones futbolísticas del Club y realizando contribuciones significativas al crecimiento del fútbol en la India.

Publicidad

Publicidad

CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial integral y a la luz de la incertidumbre vigente en torno al futuro de la Indian Super League (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su foco se mantenga en áreas donde pueda generar el mayor impacto a largo plazo.

CFG sigue orgulloso de los logros alcanzados y profundamente agradecido con todas las personas vinculadas a Mumbai City FC —desde jugadores y entrenadores hasta el personal, los aficionados y los socios— por su compromiso y pasión, y espera continuar con sus relaciones y alianzas en la India en los próximos años.

DATOS CLAVES

City Football Group adquirió el 65% de las acciones del Mumbai FC en noviembre 2019 .

adquirió el del en . La inversión estimada en 12 millones de libras buscaba expandir la marca en la India .

buscaba expandir la marca en la . El proyecto finalizó debido a la paralización indefinida de la temporada de la ISL.

Publicidad