Celia Messi reveló cómo está Jorge tras los rumores de su muerte: “Qué quilombo que armé”

La madre de Lionel rompió el silencio desde la clínica donde está junto a su marido, que evoluciona favorablemente de una situación de salud.

Son días complicados para la familia Messi. Lionel se emocionó en pleno partido de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026 al convertir el primero de sus tres goles para la victoria Albiceleste. Cuando fue consultado el motivo, la Pulga dejó en claro que se trataba de una cuestión ajena al deporte. Al día siguiente, el periodista Eduardo Feinmann hizo público algo que debía quedar en el plano privado y afirmó que las lágrimas del capitán se debieron a que Jorge Messi padece una enfermedad.

La situación empeoró drásticamente el pasado jueves, cuando en horas de la mañana comenzaron a circular rumores vía redes sociales que indicaban que Jorge Messi había fallecido, pero las redes sociales -lamentablemente- tienen al anonimato como una de sus principales características y no todo lo que se dice allí es tomado en serio.

Ahora bien, en horas del mediodía, Florencia Peña en Luzu TV anunció públicamente que Jorge Messi había fallecido. La producción, sin chequear la información, le dijo que lo diga al aire y así sucedió. Afortunadamente se trató de una noticia falsa y el padre de Lionel no perdió la vida.

Jorge Messi se encuentra internado, pero evoluciona favorablemente. De hecho, en horas de la noche, Celia Messi -mamá de Lionel- cruzó mensajes con Ángel De Brito mientras LAM estaba al aire y confirmó que estaba viendo el programa junto a su marido.

El conductor no la sacó al aire, pero sí leyó algunos de los mensajes que le envió la madre de Lionel en los que afirmó que la familia vivió una situación horrible, que estaba junto a Jorge mirando el programa y que dijo: “Qué quilombo que armé”.

Publicidad

El comunicado de la familia Messi

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas

horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de

sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado

una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana

cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto,

cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia

familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni

veraz.

Publicidad

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser

objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación

recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la

intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y

los canales correspondientes. Gracias por la comprensión“.

Publicidad

DATOS CLAVE