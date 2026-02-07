Es tendencia:
Cómo ver Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Todos los detalles relacionados con el puntapié inicial y con la transmisión del encuentro entre estadounidense y ecuatorianos.

Por Gabriel Casazza

Inter Miami y un nuevo partido preparatorio.
© Getty ImagesInter Miami y un nuevo partido preparatorio.

Este sábado, en el marco del último partido de Inter Miami en su gira por Sudamérica, tendrá lugar el denominado “Partido de la Historia” contra Barcelona Sporting Club de Ecuador. Más precisamente, la contienda se dirimirá en la ciudad de Guayaquil.

Con el Estadio Monumental Banco Pichincha como testigo y como escenario, Lionel Messi continuará con la puesta a punto de cara a una nueva temporada de la Major League Soccer de Estados Unidos y también pensando en el mismísimo Mundial 2026.

En ese sentido, hay que destacar que el pitazo inicial del partido entre Inter Miami y Barcelona Sporting Club tendrá lugar a las 21 horas de la República Argentina y a las 19, hora local. Antes de ello, habrá shows musiclaes y diversas actividades para los presentes.

Cabe recordar que, previamente, los comandados estratégicamente por Javier Mascherano ya se presentaron tanto en Perú como en Colombia. Allí, Las Garzas cosecharon una dura derrota frente a Alianza Lima y una victoria contra Atlético Nacional de Medellín.

Los organizados del evento esperan que se generen alrededor de 80 millones de dólares en el territorio ecuatoriano, contabilizando hotelería, turismo, gastronomía y venta informal. Además, existirá un impacto de 3.000 puestos de trabajo.

Cómo ver el partido entre Inter Miami y Barcelona

El duelo entre Inter Miami y Barcelona Sporting Club de Ecuador podrá visualizarse por intermedio de One Football. Paralelamente, las variantes del espectáculo también se verán a través de “El Canal del Fútbol”, en la plataforma de YouTube.

La agenda de partidos oficiales de Inter Miami

  • 21/2 vs. Los Ángeles FC
  • 1/3 vs. Orlando City
  • 7/3 vs. DC United
  • 14/3 vs. Charlotte FC
  • 22/3 vs. New York City FC

DATOS CLAVE

  • Lionel Messi jugará con Inter Miami contra Barcelona SC en el Estadio Monumental de Guayaquil.
  • El partido iniciará a las 21:00 horas de Argentina y se transmitirá por One Football.
  • El evento generará 80 millones de dólares y creará 3.000 puestos de trabajo en Ecuador.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

