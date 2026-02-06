Desde Miami le bajaron el entusiasmo a los hinchas de Newell’s por la llegada de Messi en 2027: “Me sorprendería”

En Miami no tardaron en hacerse eco del plan de Newell’s en conjunto con la Provincia de Santa Fe para hacer posible que Lionel Messi defienda la camiseta del club en el que dio sus primeros en el fútbol formativo para 2027. Fue uno de los puntos fuertes de la campaña de Ignacio Boero, electo presidente en diciembre, y confirmado recientemente por su vice Juan Manuel Medina: “Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia de Santa Fe y del fútbol argentino”, expresó.

Mientras de parte de Inter Miami y del propio Lionel Messi se han mantenido en silencio respecto a la posibilidad de concretar una cesión para el año próximo, teniendo La Pulga contrato hasta 2028 con los campeones vigentes de la MLS, el periodista José Armando Rodríguez, quien cubre el día a día del club con gran cercanía tanto con el plantel como con los directivos, le bajó el entusiasmo a los hinchas de La Lepra.

“Sobre Messi a Newell’s en 2027, me sorprendería mucho que la MLS esté de acuerdo en prestar a su principal figura en un momento de transición e incertidumbre. Lo califico como un deseo del equipo argentino, con muchos obstáculos”, escribió en su cuenta de X como respuesta a las múltiples consultas que comenzaron a llegarle de parte de los fanáticos de Inter Miami una vez que la noticia tomó notoriedad en Estados Unidos.

Mientras en Newell’s siguen trabajando en su plan maestro, con todo un año por delante para ofrecer las condiciones de “infraestructura y esquema deportivo competitivo” que el vicepresidente de La Lepra consideró factores claves para tentar al mejor futbolista de la historia, este continúa su pretemporada con Inter Miami y está próximo a viajar Ecuador para enfrentar este sábado a Barcelona de Guayaquil.

Messi continúa de gira por Sudamérica con Inter Miami. (Getty).

Vale recordar que Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. El 21 de febrero se presentará en una nueva edición del torneo ante Los Ángeles FC en condición de visitante. Y en abril será el capitán del equipo que inaugurará el Miami Freedom Park, nuevo estadio del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde Newell’s confirmaron el mega proyecto con el que buscan seducir a Lionel Messi

Conversaciones con el entorno

El vicepresidente Juan Manuel Medina también había reconocido que ya existieron “contactos embrionarios” con el circulo íntimo de Lionel Messi, aunque aclaró que “se habló, se planteó la idea, pero todavía no hay definiciones”.

Data clave