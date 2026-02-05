Ni Messi ni Maradona lo consiguieron: Passarella mostró sus dos medallas de campeón del Mundo

Aunque la conquista de Qatar 2022 extendió la lista de campeones del mundo con la Selección Argentina, aún es un grupo selecto el de los jugadores que lograron sostener con sus manos el trofeo más prestigioso de la historia del fútbol mundial.

Es que solamente 69 futbolistas consiguieron este hito con la Albiceleste en las 22 ediciones de la cita mundialista. Diego Armando Maradona, Lionel Andrés Messi y Mario Alberto Kempes son los grandes referentes de cada una de las estrellas de Argentina, pero solo hubo un jugador que se colgó dos de las tres medallas.

Se trata de Daniel Alberto Passarella, que se consagró como capitán en el Mundial 1978 frente al público argentino. Posteriormente, formó parte del plantel que ganó en México 1986, aunque no pudo disputar ni un solo minuto de aquella edición.

El exdefensor de Sarmiento, River, Fiorentina e Inter de Milán iba a ser titular para el debut albiceleste en México, pero una gastroenteritis lo dejó afuera. Ya recuperado de aquel virus, sufrió un desgarro que lo marginó por el resto de la competencia.

Así, a pesar de no haber podido aportar su jerarquía sobre el campo, fue parte del grupo campeón y se llevó una medalla, la segunda de su carrera en el Mundial. Este jueves, lució ambas preseas en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

El exfutbolista de 72 años subió una historia en su cuenta oficial con la imagen de las dos medallas colgando, mostrando el dorso de las mismas, donde se ve el detalle del evento en el que las recibió. Historia pura del el fútbol argentino.

ver también Gabriel Batistuta defiende a Julián Alvarez ante su momento en el Atlético de Madrid: ”Es increíble”

Datos clave