El descargo de Florencia Peña tras anunciar la muerte de Jorge Messi: renunció a Luzu

Tras lo sucedido, la experimentada conductora no seguirá en el canal de streaming que pertenece a Nicolás Occhiato.

El jueves 18 de junio fue realmente caótico. En horas del mediodía, surgieron rumores sobre un delicado estado de salud de Jorge Messi, que atraviesa una difícil enfermedad. En ese contexto de incertidumbre, Florencia Peña confirmó su fallecimiento mientras estaba al aire. Y ahora, realizó un descargo en sus redes sociales y renunció a Luzu TV tras protagonizar el hecho.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Cabe destacar que, durante un buen rato circularon diversas versiones sobre el padre de Lionel Messi, que se encuentra en Estados Unidos en plena disputa de la Copa del Mundo 2026 como capitán y máximo referente de la Selección Argentina. Por fortuna, rápidamente la familia desmintió la noticia y confirmó que Jorge está recuperándose de su complejo cuadro de salud.

El comunicado de la familia Messi.

Lo cierto es que Flor Peña renunció a Luzu TV y ya no será parte del canal de streaming. Tras lo acontecido durante su programa, la conductora rompió el silencio a través de X (ex Twitter). “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor“, escribió como descargo.

Inmediatamente después, la reconocida actriz continuó con su discurso en su cuenta personal de la red social. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié“, confesó a modo de argumento por lo sucedido la experimentada comediante con múltiples éxitos.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su relato al respecto. “Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu“, sentenció Flor Peña revelando que no continuará en el canal de stream. Por último, hizo hincapié nuevamente e insistió: “Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué“.

El descargo de Florencia Peña en X.

El descargo de Nicolás Occhiato en Luzu TV

🎙️ Nico Occhiato habló sobre lo sucedido ayer en LUZU en la apertura de #NadieDiceNada pic.twitter.com/eStOf7pbm5 — Fefe (@fedeebongiorno) June 19, 2026

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