El emotivo gesto del plantel de la Selección Argentina con Lionel Messi por su cumpleaños: “Nos cambiaste la vida”

Julián Álvarez compartió el mensaje de toda la delegación para el capitán, que celebra un nuevo aniversario de vida concentrado con la Albiceleste.

Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 y, como casi siempre desde que es futbolista profesional, lo hace concentrado con la Selección Argentina. Este 24 de junio, el 10 disfruta de su aniversario mientras afronta el Mundial 2026 y recibió regalos y mimos. Uno de ellos, de parte de todo el plantel.

A través de sus redes sociales, precisamente su cuenta oficial de Instagram, Julián Álvarez compartió la imagen con un mensaje de todo el equipo para el capitán. La misma tenía palabras sentidas que representa lo que vivió cada uno de los compañeros a su lado en los últimos años.

“A vos, que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles… Lo mejor no fue verlo, ¡fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz“, fue el mensaje del plantel.

El texto se ubicaba en la espalda de la remera de cada futbolista, que en el frente lucía una foto de cada uno con el Diez. Todos juntos, se fotografiaron en la concentración para guardarse el recuerdo, junto con Claudio Tapia y otros miembros del staff.

Cuántos cumpleaños vivió Messi con Argentina

Messi celebra un nuevo cumpleaños afrontando una cita mundialista, tal como sucedió en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A esos aniversarios, se le suman los que vivió con la Albiceleste en Copas América: 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024.

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Leo pisará un campo de juego de manera oficial por primera vez con 39 años el próximo sábado 27 de junio, en el encuentro de Argentina ante Jordania. Lionel Scaloni deberá definir si lo pone de titular o si lo manda al banco de suplente junto con otros titulares.

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