No se vio en TV: el escupitajo de Luis Suárez tras el papelón de Inter Miami en la final de la Leagues Cup contra Seattle

Luego de la final de la Leagues Cup 2025 donde Inter Miami perdió 3-0 ante Seattle Sounders, sobre el campo de juego se vivió un momento de enorme intensidad. Es que ni bien terminó el encuentro definitorio por goleada, los jugadores de ambos equipos se enfrentaron entre sí y Luis Suárez fue protagonista durante este suceso por una insólita acción.

Mientras en distintos sectores de la cancha se daban encontronazos que se repartían entre múltiples empujones, insultos y hasta algunas trompadas, el delantero uruguayo estaba notablemente enojado con un colaborador del conjunto del noroeste estadounidense. Tal era la bronca del ex Barcelona y Liverpool, que no pudieron pararlo y tomó una fuerte decisión.

Lo cierto es que Suárez escupió a un ayudante de Seattle. Tras decirle una serie de insultos estando cara a cara, el atacante optó por darle un contundente escupitajo, lo que evidencia el momento que atravesaba. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de la transmisión del compromiso y rápidamente se viralizaron mediante las principales redes sociales.

Tweet placeholder

Cabe destacar que Inter Miami fue goleado 3-0 en el compromiso que determinaba al campeón de la Leagues Cup y debió quedarse con el segundo lugar, luego de ser claramente superado por Seattle. En línea generales, el conjunto que viste de verde fue superior en el juego a Las Garzas y quedó evidenciado en el desarrollo sobre el campo de juego del Lumen Field.

Pese a que el propio Lionel Messi tuvo una chance clarísima para igualar el trámite, no pudo concretarla y la historia terminó torciéndose en contra. Es que en los últimos minutos del cotejo, a través de un penal y de un contraataque, los del noroeste sentenciaron el resultado y conquistaron así el trofeo, que terminó con un final escandaloso y con fuertes encontronazos.

