Pepo De La Vega habló sobre su cruce con Lionel Messi en la Final de la Leagues Cup

El Seattle Sounders frustró el tercer título del Inter Miami en su historia, al vencerlo por 3 a 0 en la Final de la Leagues Cup, cruce que estuvo cargado de polémicas por la tensión que se vivió entre los protagonistas. Incluso, entre los argentinos de un bando y del otro. Por un lado, Lionel Messi, y por el otro, Pedro De La Vega.

Fue a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el equipo que hizo de local ya iba 1 a 0 por el gol que marco Osaze de Rosario. Todo inició cuando el exdelantero de Lanús le hizo un reclamo al árbitro por un choque que tuvo con Rodrigo De Paul. Y ahí fue cuando Leo lo encaró y durante unos segundos mantuvieron una discusión.

Al respecto de ese peculiar episodio entre los argentinos, Pepo, tras la victoria del Seattle Sounders, se refirió en una conversación que mantuvo para Apple TV, con clara intención de quitarle importancia. ”Son lo más grande que tenemos, campeones del mundo, ídolos míos, son cuestiones del partido”, dijo sobre Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Además, en esa misma línea, De La Vega reconoció que tuvo que prepararse mentalmente para afrontar el encuentro contra los jugadores de la Selección Argentina: ”Traté de enfocarme en el partido y en no tomarme tanto eso porque siendo argentino y enfrentar a esos jugadores, lleva otra presión. Por eso traté de concentrarme en hacer lo que tenía que hacer”.

Pedro De La Vega y la felicidad por ser campeón con el Seattle Sounders

”Estoy feliz por el campeonato, por el equipo, realmente feliz por eso. De hecho, ni me esperaba el trofeo. Somos un equipo que trabaja muy bien grupalmente, lo individual no es lo que resalta en nosotros. Muy feliz por conseguir este logro tan importante para el club y para la ciudad también”, comentó De La Vega a raíz de su primer título en el fútbol de Norteamérica.

Asimismo, admitió que fue clave la contundencia que tuvieron ante el Inter Miami: ”Trabajamos bien el partido, nos podríamos haber animado a jugar un poco más, pero el nerviosismo de ser una final y de ver los jugadores de la calidad que tienen el Inter Miami hizo que fuera más difícil. Encontramos los goles en los momentos justos y esos son detalles que cambian el partido para un lado o para el otro”.

