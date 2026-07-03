Uno fue compañero de Leo y el otro rival que nunca le pudo ganar: de la MLS a enfrentar a Messi con Cabo Verde en un Mundial

Dos que ya lo conocen: Steven Moreira lo enfrentó tres veces con su equipo en la liga norteamericana y CJ Dos Santos fue su compañero en Inter Miami.

Los dos ya tienen su foto, ya lo conocen, aunque el contexto será completamente diferente. Steven Moreira se lo cruzó varias veces en la MLS. CJ Dos Santos lo tuvo de compañero. Ahora, se cruzarán con Lionel Messi en pleno Mundial, cuando este viernes se crucen Cabo Verde y Argentina por los 16avos de final, una instancia inédita para los africanos que sueñan con seguir haciendo historia.

“¡Es maravilloso poder decir que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores jugadores de la historia!”, decía Steven Moreira en el 2023. Leo acababa de firmar con el Inter Miami y él llevaba ya dos años y medio en el Columbus Crew, con el que fue campeón al final de ese año.

Moreira ante Messi: Leo le convirtió cuatro veces a su equipo. Foto S. Moreira.

El defensor de 31 años nació en Noisy-le-Grand, Francia, pero representa a Cabo Verde desde el 2021. “Desde que firmé mi primer contrato profesional con el Rennes ya me habían hecho una oferta”, contó en una entrevista. En aquel entonces, ya jugaba con la selección francesa sub-21. Tras un paso por el Toulouse, decidió partir hacia Estados Unidos y allí fue que aceptó la propuesta de representar a la bandera de sus padres.

En el Columbus Crew logró tres títulos: la Cup Winner en el 2021, Copa MLS en el 2023 y la Leagues Cup en el 2024. Desde que juega en el equipo en el que alguna vez brilló Guillermo Barros Schelotto, se cruzó tres veces con Lionel Messi. Y fueron tres victorias para Leo, con cuatro goles en total. Ojo, jugando con el Touloiuse no llegó a enfrentarse a Messi, pero sí a Di María y Mbappé.

En la MLS, el primer cruce fue en octubre del 2024 y terminó 3-2 con dos goles del argentino. El 19 de abril del 2025 vencieron 1-0 también como visitante y finalmente el 31 de mayo del 2025 el Inter Miami venció 5-1, con otro doblete del 10. El próximo partido será después del Mundial: el 1° de agosto volverán a cruzarse.

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El lateral derecho se destaca por sus cierres precisos y también por una buena pegada. En el 2024 fue elegido como el Mejor Defensor de la MLS, por encima de Jordi Alba, compañero de Leo. Ese mismo año podrían haber jugado juntos: tanto Moreira como Messi fueron elegidos para disputar el All Star Game aunque finalmente el argentino no pudo jugar por una lesión que había sufrido en la final de la Copa América. En una entrevista, el defensor caboverdiano había confesado su entusiasmo por estar en cancha con él.

Compañeros y rivales

No es el único caboverdiano que conoce a Messi: CD Dos Santos, uno de los arqueros del equipo por detrás del famoso y experimentado Vozinha. El guardameta nació en Estados Unidos y aunque ahora forma parte del San Diego de la MLS, fue compañero de Leo en el Inter Miami.

“Fui para el vestuario, dije ‘buen día a todos’ y miro a la derecha y estaba él allí sentado. Tiene un aura, una energía, parece que está brillando. El tiene una energía diferente, es un hombre humilde. Es gentil, amable, habla sobre todo”. Aquel encuentro fue el primero que tuvieron, apenas Leo se sumó al equipo. “Le pido consejos. Es un chico muy accesible, es imposible que no te caiga bien”, contó.

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CJ Dos Santos con Messi, su compañero en Inter Miami. Foto CJ Dos Santos.

CJ, que tiene 25 años, tuvo que esperar pero finalmente debutó en el arco del Inter Miami y pudo compartir cancha con Leo. Fue el 21 de octubre de 2023 en la derrota 1-0 contra Charlotte FC en el Bank of America Stadium (Drake Callender, el titular, estuvo en el banco de suplentes).

“Creo que nunca se vuelve normal, sinceramente, porque crecí viéndolos, viendo todo los partidos de LaLiga, de Champions League. Siempre los miras y siempre tienes ese pequeño shock como ‘oh, estoy jugando con ellos’. Así que han traído una gran cultura, una gran mentalidad ganadora, una mentalidad de familia al vestuario. Y todos los apreciamos. Son grandes personas con grandes familias, grandes antecedentes, así que realmente todos los apreciamos, y yo también”, dijo en una entrevista a poco de la llegada de Leo, Suárez y el resto de los exBarcelona.

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“Cuando los conoces personalmente puedes hablar con ellos, comer con ellos, se vuelven aún más grandes. Antes era solo a nivel futbolístico, ahora es todo muy amistoso, mucha camaradería, son parte del equipo, grandes personalidades en el vestuario”, agregó en aquella nota, sin saber que un día iba a enfrentar a Leo en pleno Mundial.

CJ y Messi en el Inter. Foto CJ Dos Santos.

Dos Santos nació en Filadelfia, hijo de un padre caboverdiano y una madre portuguesa. Aunque se inició jugando en el Philadelphia Union, poco después pasó al Benfica de Portugal, gracias a la documentación que pudo tramitar por su descendencia materna. Tuvo un paso por las juveniles de los Estados Unidos (fue el arquero suplente en el Mundial Sub 20 de Polonia 2019) y hasta estuvo cerca de ser parte de la selección mayor.

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En el exhaustivo scouting que realizó Cabo Verde para sumar jugadores con descendencia caboverdiana, CJ aceptó la propuesta. Debutó oficialmente el 30 de mayo del 2026 en un amistoso contra Serbia en el que atajó 45 minutos, reemplazando a Vozinha.

Los dos ya lo conocen, ambos lo admiran. Pero tienen claro, como dijeron sus compañeros, que en este partido la idolatría por Messi quedará de lado. El sueño es seguir haciendo historia en este Mundial.

Datos claves

Steven Moreira es defensor, juega en el Columbus Crew de la MLS. Fue titular ante España y Uruguay e ingresó en el final ante Arabia Saudita durante la fase de grupos del Mundial. Usa el dorsal 22.

CJ Dos Santos es arquero. Es el suplente de Vozinha. Juega en el San Diego de la MLS. Fue compañero de Messi en el Inter Miami.

El partido ante Argentina será este viernes 3 de julio a las 19 en Miami.