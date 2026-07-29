La decisión histórica que evalúa la MLS para no sufrir la era post Messi

El Juego de las Estrellas contra la Liga MX dará marco a la formalización del debate que promueve un cambio sin precedentes.

En la MLS saben que Lionel Messi no es eterno, incluso cuando el último Mundial lo revitalizó y le permitió demostrar que a los 39 años y alejado de las grandes ligas europeas sigue siendo capaz de competirle de igual a igual a las superestrellas que aspiran a hacerse del trono del fútbol una vez que ya no estén él ni Cristiano Ronaldo.

Por esa certeza, temiendo que el retiro del astro argentino vuelva a hacer decaer la atención hacia la liga en el futuro, las principales autoridades de la organización aprovecharán el marco del Juego de las Estrellas ante la Liga MX, que se disputará este miércoles en Charlotte para debatir si dar lugar o no a la decisión histórica de liberar los topes salariales que hoy tienen los equipos que la integran.

El proyecto buscaría reducir varias restricciones sobre la inversión de los clubes, aunque mantendría el límite de jugadores designados y los incentivos para contratar futbolistas jóvenes. Hoy será discutido en la Junta de Gobernadores, existiendo una mayoría que considera que esa apertura, además, volverá a los equipos más competitivos a la hora de afrontar competiciones internacionales.

Distintos equipos han visto recientemente afectadas sus intenciones de crecimiento por las restricciones salariales, algo a lo que se han referido en concreto entrenadores como Javier Mascherano, que ya dejó Inter Miami, y Marc Dos Santos, de Los Angeles FC.

Robert Lewandowski, una de las últimas figuras en llegar a la MLS.

“La verdad es que estamos teniendo dificultades para realizar fichajes debido a las normas salariales de la liga, por lo que estamos buscando alternativas”, había reconocido el DT argentino durante el pasado mercado de pases. “Es complicado en una liga con tope salarial, porque tú siendo un equipo competitivo como LAFC quieres competir por todos los trofeos o para estar por lo menos peleando en semifinales o finales. Entonces tienes que ajustarte a las reglas”, dijo Dos Santos al ser consultado por los objetivos de su equipo esta temporada.

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El aspecto negativo de la decisión

Los reparos que existen respecto a la aprobación de una mayor apertura salarial dentro de la MLS tienen que ver con cómo podría afectar a aquellos equipos de menor estructura y poderío económico, pues consideran que la imposibilidad de competir en el mercado podría llevarlos incluso a la desaparición.

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