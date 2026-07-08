Hossam Hassan condujo a la Selección de Egipto a la mejor campaña de su historia en los Mundiales, llegando a instancias de octavos de final y logrando poner contra las cuerdas a la Selección Argentina, a la que sus dirigidos derrotaban por 2-0 hasta los últimos 15 minutos del encuentro.

El sueño de seguir adelante se derrumbo con la remontada épica de los campeones del mundo, que terminaron imponiéndose por 3-2 en los 90, y la gran campaña del DT dejó como últimas escenas todo su fastidio en el campo de juego, con señas hacia el árbitro que invocaban el protocolo anti racismo por entender que los suyos estaban siendo intencionadamente perjudicados.

Lejos de bajar la temperatura en rueda de prensa, Hassan se despidió de la Copa del Mundo asegurando que Argentina era favorecida por FIFA y por todo el marketing que rodea a la competencia. Así y todo, asumió el reto de intentar volver a participar dentro de cuatro años, porque aceptó la propuesta de renovación que un día después le hizo la Federación.

“Hani Abu Rida, presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol, anunció que la Junta Directiva de la Asociación ha aprobado la renovación del contrato con Hossam Hassan, director técnico de la selección nacional, como parte del interés de la Junta por completar el proyecto técnico y consolidar los logros históricos del fútbol egipcio durante el último período”, reza el comunicado a través del cuál se dio a conocer la decisión.

Hassan seguirá siendo el DT de la Selección de Egipto.

El vínculo terminará de cerrarse una vez que el seleccionador esté de regreso en Egipto, donde podrá poner la firma al contrato que formalizará le extensión del vínculo que inició en febrero de 2024 y que finalizaba con la participación en la Copa del Mundo.

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Las incendiarias declaraciones de Hassan

En la conferencia de prensa posterior a la eliminación de la Selección de Egipto del Mundial a manos de Argentina, Hossam Hassan denunció que sus dirigidos fueron arbitrariamente perjudicados. “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio“, comenzó diciendo.

Y agregó: “Si tantas ganas tienes que Argentina gane, ¿para qué llamas a todas las selecciones a participar? Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. Tuvimos un penal y el árbitro anuló nuestro tercer gol, y no sé por qué“.

Data clave

Hossam Hassan dirigió a Egipto en la eliminación por 3-2 ante Argentina.

dirigió a Egipto en la eliminación por 3-2 ante Argentina. Hani Abu Rida anunció la renovación del contrato del entrenador de la selección.

anunció la renovación del contrato del entrenador de la selección. Egipto registró la mejor campaña de su historia llegando a octavos de final.