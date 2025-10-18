Está valuado en 75 millones, Messi lo humilló en Qatar y por eso lo eligió como el mejor del mundo: “Siempre respondo lo mismo”

A sus 38 años, Lionel Messi ya lo logró todo en el fútbol a nivel individual y colectivo, algo que se puede resumir en sus ocho Balones de Oro y en la Copa del Mundo que ganó, siendo la máxima figura de Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, sigue trabajando y entrenando para estar al máximo nivel y llegar de la mejor forma al Mundial 2026.

Esto no pasa desapercibido, ni para la prensa ni para el resto de los futbolistas de élite, que siguen considerando a Messi como el mejor del mundo. Tal es el caso de Josko Gvardiol, uno de los mejores defensores de la actualidad, que le costó 90 millones al Manchester City en 2023, pero que en Qatar se llevó una verdadera lección del capitán argentino.

El croata se sentó a charlar con ESPN UK sobre quién es el futbolista al que considera como el mejor de la actualidad, y no dudó a la hora de responder: “Cada vez que me hacen esta pregunta o me toca hablar de esto, siempre respondo ‘Messi’“, aseguró.

Gvardiol sufrió al mejor Messi en el Mundial 2022. (Getty)

“Puede marcar la diferencia cuando él quiere. Puede decidir ganar el partido, creo que es uno de los mejores“, agregó Gvardiol para justificar su declaración y decisión de poner a Messi por sobre todos aún hoy, con el argentino en el epílogo de su legendaria carrera.

Messi, a 14 goles de los 900 como profesional

Con 21 años de carrera recién cumplidos, Lionel Messi ya escribió su nombre en todos los récords posibles. Y si no es el dueño del mismo, está cerca de conseguirlo. Uno de sus próximos objetivos en el mundo fútbol es alcanzar los 900 goles, algo para lo cual no le falta mucho.

Publicidad

Publicidad

Messi sigue estirando sus cifras como máximo goleador histórico del Inter Miami. (Getty)

El pasado sábado, con Inter Miami llegó a los 886 goles como profesional, posicionándose cerca de un nuevo hito en su carrera. Desde el comienzo de la temporada, convirtió 34 goles con el club de la MLS y ya es el máximo goleador histórico de la institución, con 68 conquistas.