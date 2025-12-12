Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La principal diferencia entre Pep Guardiola y el Cholo Simeone, según Julián Álvarez: “Lo que todos vemos”

El Araña se refirió a los dos entrenadores que ha tenido desde su llegada al fútbol europeo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez habló de Guardiola y Simeone
© Gemini IAJulián Álvarez habló de Guardiola y Simeone

El presente de Julián Álvarez lo encuentra como el delantero titular del Atlético de Madrid, y con miras a serlo también de la Selección Argentina tanto en la Finalissima como en la Copa del Mundo, los dos grandes desafíos que tendrá por delante en 2026. Y mucho tiene que ver cómo lo ha potenciado el Cholo Simeone desde que llegó a la capital española.

En diálogo con Marca, Julián Álvarez explicó el gran impacto que ha tenido la posibilidad de ser dirigido por Pep Guardiola, en su llegada al fútbol europeo con Manchester City y luego encontrarse con el Cholo Simeone. Se trata de dos entrenadores que ven el fútbol de forma muy diferente, y el delantero argentino destacó eso.

Julián Álvarez con Pep Guardiola

Pep Guardiola fue el primer DT de Julián en Europa. (Getty)

“Bueno, hay parecido. Obviamente, la forma de competir y la mentalidad ganadora“, destacó Julián Álvarez, aunque rápidamente pasó a hablar de las diferencias que demuestran Guardiola y el Cholo. “Después, lo que todos vemos, son las diferencias en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, no por lo que saben, cada uno tiene su propio estilo“, señaló.

Julián destacó el espíritu pasional y competitivo de Simeone. (Getty)

Julián destacó el espíritu pasional y competitivo de Simeone. (Getty)

Julián prosiguió destacando al Cholo Simeone, del cual afirmó: “Es como se lo ve, muy, muy pasional, muy del trabajo, del esfuerzo, de la mentalidad de que como si uno trabaja a la corta o a la larga los resultados llegan”, y también que es capaz de transmitirle eso a sus futbolistas: “Todos confiamos en el equipo“, aseguró Julián. “La verdad es que es eso, la forma en la que él vive al fútbol hace que le llegue a todos los jugadores.”

Publicidad

Las estadísticas de Julián Álvarez: Manchester City vs. Atlético de Madrid

Julián Álvarez, más goleador en Atlético que en el City. (Gemini/IA)

Julián Álvarez, más goleador en Atlético que en el City. (Gemini/IA)

Luego del triunfo ante Real Madrid, Pep Guardiola insistió por el jugador que quiere llevarse a su Manchester City

ver también

Luego del triunfo ante Real Madrid, Pep Guardiola insistió por el jugador que quiere llevarse a su Manchester City

En síntesis

  • Julián Álvarez destacó que tanto Pep Guardiola como el Cholo Simeone tienen en común la “forma de competir y la mentalidad ganadora”.
  • El delantero argentino señaló que la principal diferencia entre ambos DTs radica en las “ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol”.
  • Julián Álvarez elogió al Cholo Simeone por ser “muy, muy pasional”, por su énfasis en el trabajo y el esfuerzo, y por la capacidad de transmitir esa mentalidad a sus jugadores
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Julián Álvarez lo confirmó: el campeón del mundo que casi llega a Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Julián Álvarez lo confirmó: el campeón del mundo que casi llega a Atlético de Madrid

Una gloria del fútbol sudamericano respaldó a Julián en su irregular presente en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Una gloria del fútbol sudamericano respaldó a Julián en su irregular presente en Atlético de Madrid

Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez
Fútbol europeo

Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

El Inter Miami de Messi cerró a su primer refuerzo para 2026
MLS

El Inter Miami de Messi cerró a su primer refuerzo para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo