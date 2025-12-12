La principal diferencia entre Pep Guardiola y el Cholo Simeone, según Julián Álvarez: “Lo que todos vemos”

El presente de Julián Álvarez lo encuentra como el delantero titular del Atlético de Madrid, y con miras a serlo también de la Selección Argentina tanto en la Finalissima como en la Copa del Mundo, los dos grandes desafíos que tendrá por delante en 2026. Y mucho tiene que ver cómo lo ha potenciado el Cholo Simeone desde que llegó a la capital española.

En diálogo con Marca, Julián Álvarez explicó el gran impacto que ha tenido la posibilidad de ser dirigido por Pep Guardiola, en su llegada al fútbol europeo con Manchester City y luego encontrarse con el Cholo Simeone. Se trata de dos entrenadores que ven el fútbol de forma muy diferente, y el delantero argentino destacó eso.

Pep Guardiola fue el primer DT de Julián en Europa. (Getty)

“Bueno, hay parecido. Obviamente, la forma de competir y la mentalidad ganadora“, destacó Julián Álvarez, aunque rápidamente pasó a hablar de las diferencias que demuestran Guardiola y el Cholo. “Después, lo que todos vemos, son las diferencias en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, no por lo que saben, cada uno tiene su propio estilo“, señaló.

Julián destacó el espíritu pasional y competitivo de Simeone. (Getty)

Julián prosiguió destacando al Cholo Simeone, del cual afirmó: “Es como se lo ve, muy, muy pasional, muy del trabajo, del esfuerzo, de la mentalidad de que como si uno trabaja a la corta o a la larga los resultados llegan”, y también que es capaz de transmitirle eso a sus futbolistas: “Todos confiamos en el equipo“, aseguró Julián. “La verdad es que es eso, la forma en la que él vive al fútbol hace que le llegue a todos los jugadores.”

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Julián Álvarez: Manchester City vs. Atlético de Madrid

Julián Álvarez, más goleador en Atlético que en el City. (Gemini/IA)

ver también Luego del triunfo ante Real Madrid, Pep Guardiola insistió por el jugador que quiere llevarse a su Manchester City

En síntesis