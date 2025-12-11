Fortaleza despidió a Martín Palermo tras el descenso: el inesperado club con el que ya negocia el Titán

La última fecha del Brasileirao 2025 tuvo definiciones en todos los sectores de la tabla y la pelea por los descensos fue una de las más apasionantes. Desafortunadamente, Fortaleza perdió la categoría en esta última jornada a pesar de los grandes resultados que obtuvo Martín Palermo como entrenador del equipo.

El Titán llegó al combinado del norte de Brasil para las últimas 17 fechas del certamen con el remoto objetivo de salvar al club del descenso. Aunque sacó 28 puntos, más de los que tenía el equipo antes de su arribo, no alcanzó y se despidió junto a Ceará, Juventude y Sport Recife.

Tras el certamen, la incertidumbre sobre el futuro de Palermo en Fortaleza creció. Sin embargo, el club confirmó este jueves que, tras reuniones entre las partes, se decidió la rescisión de su contrato, por lo que no acompañará al equipo en la Serie B de Brasil la próxima temporada.

Ahora, el ídolo de Boca Juniors analiza las ofertas sobre la mesa para elegir su próximo desafío. Según la información de Germán García Grova, Palermo tiene negociaciones avanzadas con Remo, club brasileño que acaba de ascender a la máxima categoría.

El comunicado de Fortaleza sobre la salida de Palermo

“Fortaleza Esporte Clube anuncia que el entrenador Martín Palermo no seguirá al frente del equipo la próxima temporada. Tras las reuniones celebradas en los últimos días, se decidió rescindir su contrato al final de la presente temporada.

Palermo culmina su etapa en Leão do Pici con profesionalismo, dedicación y una fuerte conexión con el Club. A lo largo de su trayectoria, demostró compromiso y fue fundamental en la recta final de este año.

Publicidad

Publicidad

ver también Rodrigo De Paul seguirá siendo compañero de Lionel Messi: la fortuna que paga Inter Miami para quedárselo en este mercado de pases

Fortaleza Esporte Clube agradece a Martín Palermo y a su cuerpo técnico su trabajo y espera que, sea cual sea el nuevo camino que elija, siga reflejando la misma seriedad y dedicación que demostró en nuestro club”.

En síntesis