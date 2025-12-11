Andrés Iniesta: ”No sé si Lionel Messi volverá en algún momento al Barcelona”

Lionel Messi se fue por la puerta de atrás del FC Barcelona a mediados del 2021, en medio de las complicaciones económicas de la institución, que ya no podían sustentar el contrato de Leo dentro del reglamento del Fair Play Financiero. Por eso, terminó desembarcando en el París Saint-Germain, en donde solo estuvo dos años.

De esa manera tan abrupta, la Pulga cortó un proceso de 17 temporadas consecutivas, en donde consiguió un total de 25 títulos locales (10 ediciones de LaLiga, 8 Supercopas de España y 7 Copas del Rey) y 10 internacionales, entre ellos, cuatro UEFA Champions League (además de 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa).

Y gran parte de ese recorrido lleno de éxitos, Lionel Messi lo compartió con Andrés Iniesta (precisamente del 2004 al 2018, cuando el mediocampista saltó al Vissel Kobe de Japón), quien en una charla con el diario Marca se refirió a la posibilidad de que el rosarino pueda volver al Fútbol Club Barcelona, ya sea como jugador o en un rol dirigencial.

”No sé si hay herida o no. No puedo aportar más allá de lo que significa Leo para el Barça. Eso no cambiará nunca, haya quien haya, sea el momento que sea”, dijo el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, en relación no solo a Leo, sino también a Joan Laporta, quien en la actualidad es la autoridad máxima de la institución de la Ciudad Condal.

Y para cerrar, Iniesta insistió en remarcar: ”No sé si hay herida o no, si volverá en algún momento y en calidad de qué, pero lo más importante es lo que Leo significa para el Barça”.

El contrato de Lionel Messi con el Inter Miami

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami (club al que llegó en agosto del 2023) hasta diciembre del 2028. Es decir, pretende jugar, por lo menos, hasta los 41 años y medio. Después de esa fecha se verá si retorna a Barcelona o no, pues en la Florida también especulan con que David Beckham lo convenza para que tenga un rol fijo como accionista del Inter.

Publicidad

Publicidad

ver también Uruguay confirma amistoso con una potencia, pensando en su duelo con España en el Mundial 2026

ver también El candidato de Andrés Iniesta para ganar el Mundial 2026

Aun así, eso no significa que no pueda incorporarse al Barça para ejercer alguna función. Además, el propio Leo comentó en más de una ocasión que su idea y la de su mujer Antonella Roccuzzo es la de volver a vivir en la capital catalana.

En síntesis