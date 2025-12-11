Flavio Briatore comparó la temporada de Franco Colapinto con la de Pierre Gasly y dejó una sentencia contundente

La temporada 2025 llegó a su final y ahora todos los cañones apuntan a lo que será el 2026. En una renovada Fórmula 1, con múltiples cambios hasta en la cantidad de pilotos y escuderías, además de las fuertes modificaciones que habrá en los autos, Franco Colapinto intentará demostrar su mejor nivel para dejar atrás un pésimo año en lo individual y colectivo con Alpine.

En ese sentido, ahora fue Flavio Briatore quien rompió el silencio durante el receso de la categoría. Con muchas declaraciones sobre el argentino, dejó frases reveladoras que nunca antes había dicho y sorprendió a todos en el ambiente automovilístico. Por eso, de cara al esperanzador 2026 para el equipo francés que él mismo lidera, el italiano se encargó de dar algunos indicios.

Lo cierto es que en una entrevista que brindó en las últimas horas, Flavio no titubeó al hablar de Colapinto. “Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. En los últimos meses, su madurez cambió por completo“, sentenció Briatore sin dudarlo. “Entiende lo que hace con el equipo, con los ingenieros. Realmente me sorprendió“, añadió pocos segundos después.

De hecho, para dar mayor contexto a sus propias palabras, apeló al recuerdo de lo ocurrido durante la reciente temporada que llegó a su punto final. “Si ves las últimas carreras, no tuvo accidentes y manejó muy bien“, manifestó Flavio sobre Franco. “Estuvo muy cerca, dos décimas arriba, dos décimas abajo de Pierre“, agregó en comparación con Gasly, el piloto más importante de Alpine.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, asesor ejecutivo y piloto de Alpine.

Inmediatamente más tarde, el asesor ejecutivo de Alpine volvió a hacer referencia a lo que vivió el oriundo de Pilar. “Al principio, tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida con su desempeño“, deslizó en primera instancia. “Seguí apostando por él y hoy en día, todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre“, completó tajantemente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Briatore amplió su discurso al respecto haciendo una confesión en lo que respecta a su persona. “En lo personal, considero que Pierre es uno de los mejores pilotos en la Fórmula 1”, sostuvo. Pero devuelta sobre Colapinto como protagonista, aseguró: “Mi trabajo es darle el mejor auto a Pierre y Franco el próximo año“.

Colapinto, Gasly y Briatore, el tridente de Alpine que se repetirá en 2026.

