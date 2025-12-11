Es tendencia:
Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y lo tientan desde la MLS

Tras hablar con Marcelo Gallardo, el mendocino dejó River luego de haber regresado al club de sus amores a comienzos de 2025.

Por Lautaro Toschi

Enzo Pérez
© GettyEnzo Pérez

El 2025 de River lejos estuvo de ser el ideal y Marcelo Gallardo ya realizó un primer recorte. Entre los nombres más importantes aparece el de Enzo Pérez, que había vuelto a Núñez a principios de año. Si bien tuvo altibajos en su rendimiento, el mendocino fue de los pocos que afrontó los partidos importantes con el espíritu que se requería y eso lo supieron valorar los hinchas.

Enzo Pérez no tiene pensado dejar la actividad profesional y desde varios clubes del fútbol argentino lo sondearon, pero el mendocino pareciera haber elegido cuál será su destino y ya dialogó con un entrenador para encaminar su arribo a un equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.

¿Dónde jugará Enzo Pérez en 2026?

Si bien restan ultimar detalles, Enzo Pérez tendría todo acordado para llegar a Argentinos Juniors, según informó TyC Sports. El mendocino habló en las últimas horas con Nicolás Diez y las sensaciones fueron positivas, por lo que no habría ningún inconveniente para que el ex futbolista de River llegue al Bicho de La Paternal.

Enzo Pérez tendría definido jugar en Argentinos Juniors. (Foto: Getty).

Enzo Pérez tendría definido jugar en Argentinos Juniors. (Foto: Getty).

Lo buscan desde la MLS

No solamente en Argentina quieren a Enzo Pérez, sino también lo sondearon desde el fútbol de Estados Unidos, más precisamente fue Gerardo Martino que lo quiere para Atlanta United. Todo indica que Enzo rechazará la propuesta ya que está cómodo en Buenos Aires con su vida familiar.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo incluyó a Enzo Pérez en el recorte del plantel de River para 2026.
  • Enzo Pérez dialogó con Nicolás Diez para acordar su llegada a Argentinos Juniors.
  • El jugador desestimaría la propuesta de Gerardo Martino y Atlanta United por motivos familiares.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

