Un jugador de la Selección de Uruguay explicó el quiebre del vestuario con Marcelo Bielsa: “Fueron varias cosas”

Después de conocer a sus rivales para el Mundial 2026, la Selección de Uruguay se puso en la cabeza hacer una buena fase de grupos. Para eso, el equipo de Marcelo Bielsa deberá dejar atrás la crisis que, según Guillermo Varela, es estrictamente futbolística.

El lateral derecho, recientemente consagrado en la Copa Libertadores y el Brasileirao con Flamengo, habló del presente de la Celeste con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes: “Futbolísticamente, Uruguay no está atravesando un buen momento, pero no tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante con la calidad de jugadores que tenemos. De acá en adelante, hay que mejorar”.

“Nadie dijo que no quería a Bielsa en la interna. Al contrario, todos estamos con Marcelo como él nos ha apoyado en otro momento. El problema pasa por una cuestión futbolística”, aseguró el defensor, que agregó: “Quizá las cosas que ya hemos vivido, que se habló de que estábamos en un mal momento como convivencia, fue antes. De ahí para adelante fue todo ganancia, hubo un cambio grande. Hay que hablar y decir las cosas como son. El problema en este momento es futbolístico y no de convivencia”.

Consultado sobre cuándo se produjo el quiebre la relación con el DT, Varela fue claro: “Fue cuando salieron jugadores a decir cosas, por l clima que se generó y la repercusión que tuvo. Desde ahí, quizás, hubo una queda del equipo por todo lo que se habló. Anímicamente eso te mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que te sacan del foco.

“Por suerte, lo pudimos sacar adelante con muchas bajas que ha tenido el equipo, como fue después de la Copa América por el problema -los incidentes post derrota con Colombia- después del partido. Fueron varias cosas que pasaron ahí, pero ya está”, remarcó

“No tengo dudas de lo que se trabaja en la selección, que es una bestialidad en el sentido de preparar cosas y no tengo dudas que vamos a mejorar porque todo el mundo trabaja mucho. Sé de las horas que se le dedican a los planes de entrenamientos y de juego”, destacó el jugador.

El fixture de Uruguay para el Mundial 2026

La Selección de Uruguay tendrá una fase de grupos exigente, donde deberá enfrentar a una potencia y a un equipo en crecimiento. El debut será nada más ni nada menos que ante Arabia Saudita, tal como le tocó a Argentina en la edición pasada de la Copa del Mundo.

En la segunda jornada llegará, a priori, el rival más accesible: Cabo Verde. En la fecha 3, los de Bielsa chocarán ante la España de Lamine Yamal y compañía. Para colmo, podría verse con Argentina en 16avos si uno termina primero y otro segundo en su grupo.

Arabia Saudita vs. Uruguay – lunes 15 de junio a las 19

Uruguay vs. Cabo Verde – domingo 21 de junio a las 19

Uruguay vs. España – viernes 26 de junio a las 21

DATOS CLAVE

