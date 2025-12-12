Es tendencia:
Arne Slot se refirió a la posibilidad de que Mo Salah no vuelva a jugar nunca más en Liverpool: “Ningún motivo”

El entrenador aseguró que tendrá una charla más con el futbolista egipcio antes de tomar una decisión que podría ya no tener vuelta atrás.

Por Germán Celsan

La situación de Mohamed Salah con Arne Slot, DT de Liverpool está en un nivel de tensión que pocas veces se vio entre un futbolista insignia y el entrenador del club. Tal vez, el último caso tan marcado del que haya memoria es el que terminó con la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United, tras su disputa con Erik ten Hag, entrenador por aquel entonces de los Red Devils.

La situación sigue tensa, y en conferencia de prensa Arne Slot fue consultado por la posibilidad de que Mo Salah no vuelva a vestir la camiseta de Liverpool nunca más, de no llegar a un punto en común. Y Slot fue claro: “Tendré una conversación con él en la mañana y eso determinará lo que pasará“, declaró este viernes.

“Necesito tener esa conversación con él y creo que la próxima vez que hable, tiene que ser con Mo, y no sobre Mo. Pero sí, esa conversación determinará si jugará mañana”, agregó Slot, que no paraba de responder lo mismo ante las decenas de repreguntas sobre la situación.

Slot también destacó que: “No llevarlo a Milan para el partido vs. Inter fue una decisión del club, de la que formé parte. Siempre estamos en contacto, la decisión sobre quién juega o quién está convocado normalmente la tomo yo, pero siempre estoy en contacto con los directores deportivos”.

Finalmente, señaló que “Hemos hablado bastante en la semana, desde el partido con Sunderland hablé mucho con él, sus representantes con los nuestros. Y hoy hablaré con él nuevamente, pero no hay ningún motivo para no querer que Mo se quede en el club“.

Qué pasó con Mo Salah en Liverpool

Salah fue suplente en tres partidos consecutivos y tras no ingresar vs. Sunderland, se quejó públicamente del trato de Arne Slot para un jugador de su calibre y que le ha dado lo que él le dio al club.

“Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo. Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“, había declarado el egipcio. Ante esto, el entrenador directamente lo sacó de la convocatoria para la visita al Inter de Milán por Champions League entre semana.

En síntesis

  • El DT del Liverpool, Arne Slot, anunció que tendrá una conversación personal con Mohamed Salah para definir si será convocado para el próximo partido, en medio de una alta tensión entre ambos.
  • La controversia inició cuando Salah se quejó públicamente por ser suplente, sintiendo que el club lo estaba “dejando en ridículo”, lo que llevó a Slot a excluirlo de la convocatoria para el partido de Champions League.
  • Slot afirmó que la decisión de excluir a Salah fue una “decisión del club” y que “no hay ningún motivo para no querer que Mo se quede en el club”.
