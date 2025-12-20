Inter Miami comunicó una venta histórica que involucra a Messi y solo cuesta 50 dólares

Inter Miami ya comenzó a despedir un año histórico en el que no solo logró coronarse por primera vez como campeón de la MLS sino que también marcó su debut absoluto en un Mundial de Clubes, superando sus propias expectativas por avanzar hasta los octavos de final superando un grupo que lo enfrentó con Porto, Palmeiras y Al Ahly.

Con el 2025 también comienza a despedirse el Chase Stadium y un terreno de juego que recibió el privilegio de ser tantas veces firmado por los tapones de Lionel Messi, para una amplia mayoría el mejor futbolista de la historia que seguirá ligado al club por tres temporadas más, también habiendo resuelto este año esa renovación.

Tan de buenas están en el club que a la vez que gestionan en el mercado sus primeros refuerzos para redoblar la apuesta en 2026, donde apuntarán a la Concachampions como principal objetivo, quisieron dar a sus fanáticos la posibilidad de regalar o regalarse en estas fiestas un souvenir de su propia historia.

“Ahora puedes ser dueño de una pieza tangible de nuestro legado”, se comunicó desde el club para anunciar que se puso a la venta el césped del Chase Stadium, que se despedirá para dar espacio al nuevo Miami Freedom Park que ya se confirmó será casa del equipo que conduce Javier Mascherano en la temporada 2026.

Foto de Inter Miami en X.

Como no podía ser de otra manera, el anuncio se hizo con una foto de Lionel Messi atándose los botines con los tapones plantados en el césped que ahora puede conseguirse con un valor que parte de los 50 dólares en su versión más modesta y alcanza los 750 en el paquete más lujoso.

“La colección de recuerdos Original Grass se lanza oficialmente hoy, brindando a los aficionados la oportunidad única de llevarse a casa una pieza auténtica del campo del Chase Stadium. Este es el mismo campo donde nació la trayectoria del Inter Miami y donde se vivieron momentos inolvidables: nuestra temporada inaugural en 2020, la llegada de Leo Messi y los primeros títulos del Club, ¡incluyendo nuestra primera Copa MLS!“, se agregó en el comunicado que difundió el club en su página web y redes sociales.

Las opciones para adquirir el césped del Chase Stadium

Por 50 dólares: pueden adquirirse en versión llaveros de acrílico, con una pequeña cantidad de césped, en dos motivos. Uno es la camiseta de Lionel Messi, el otro es rectangular, con el escudo de Inter Miami.

Por 200 dólares: incluye una porción del terreno de juego encapsulada en un cubo de acrílico, dentro de una caja con bisagras para el hombro, con interior de cuero sintético.

Por 350 dólares: consiste en una porción del campo encapsulada en un cubo acrílico y acompañada de un boleto metálico grabado en oro, todo presentado en una lujosa caja con un acabado premium.

Por 750 dólares: es una porción del campo encapsulada en un cubo de acrílico y acompañada de un boleto grabado en oro, todo presentado en una lujosa caja “con acabado piano e interior de ante”.

