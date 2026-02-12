Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

Cuentan detalles de la lesión de Lionel Messi: ”Que se recupere que lo necesitamos para el Mundial”

Leo Messi no pudo viajar a Puerto Rico por una dolencia muscular sufrida contra Barcelona de Guayaquil.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Milton Céliz dijo que vio a Lionel Messi tomándose el isquiotibial en el amistoso del Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil.
© Getty ImagesMilton Céliz dijo que vio a Lionel Messi tomándose el isquiotibial en el amistoso del Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil.

Las alarmas se encendieron con el anuncio de Lionel Messi en su cuenta de Instagram. La Pulga explicó en un video que él mismo publicó que sintió una molestia en el amistoso con el Barcelona de Guayaquil, razón por la que se debió reprogramar el encuentro de exhibición que estaba programado entre el Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico para este viernes 13 de febrero.

“Le quería mandar un mensaje a toda al gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a ver el entrenamiento como el partido. En Ecuador, terminé con una molestia y por eso salí antes de terminar. Por eso, junto con la gente de la organización y del club se decidió suspender este partido. Esperemos que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas y esperemos que lo podamos hacer más adelante. Les mando un abrazo grande y lo mejor”, dijo Leo con claro pesar.

Al respecto de esta situación, el que brindó mayores detalles fue Milton Céliz, exjugador de Riestra y actual del Barcelona de Guayaquil, que enfrentó a Leo en el amistoso que se disputó el sábado 7 de febrero. “En el amistoso con Inter Miami, cuando arranca el segundo tiempo, Messi se tocaba la pierna y pidió el cambio, pero pensábamos que era la fatiga. Que se recupere bien que lo necesitamos para el Mundial”, comentó el delantero en DSports.

Además, reveló que tanto Leo como Rodrigo De Paul estaban muy al tanto de quién era: ”Fue un momento hermoso, momentos que te regala el fútbol, la verdad lo disfruté mucho adentro de la cancha. La charla fue, sobre todo, de fútbol, de Newell’s, de Riestra, sabe todo, mira todos los partidos. Rodri (De Paul) le dijo a Leo: ‘Ojo que este mete, eh’, ja”.

El comunicado del Inter Miami sobre la reprogramación del amistoso con Independiente del Valle

El club en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, considera que cambiar el horario del partido permitirá una mejor experiencia para los aficionados puertorriqueños. El partido se jugará a las 7:00 pm ET (8:00 pm hora local) en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico y el rival será Independiente del Valle el próximo 26 de febrero”, aclaró el club estadounidense en sus cuentas de redes sociales.

En Barcelona quieren a Julián Alvarez: ”Los mejores tienen que estar en el mejor club”

ver también

En Barcelona quieren a Julián Alvarez: ”Los mejores tienen que estar en el mejor club”

La incertidumbre de tres jugadores de la Selección Argentina a semanas del Mundial 2026

ver también

La incertidumbre de tres jugadores de la Selección Argentina a semanas del Mundial 2026

Inter Miami confirmó cuál es la lesión de Lionel Messi

“Lionel Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibilal izquierdo, sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico”, alertó Inter Miami, que no podrá contar con su capitán, por lo menos, por dos semanas.

Publicidad

En síntesis

  • Lionel Messi sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo el 7 de febrero.
  • El amistoso en Puerto Rico se reprogramó para el próximo 26 de febrero en Bayamón.
  • El capitán del Inter Miami permanecerá fuera de las canchas por al menos dos semanas.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
James Rodríguez usó al Mundial 2026 como excusa para explicar por qué no volvió al fútbol argentino
Mundial 2026

James Rodríguez usó al Mundial 2026 como excusa para explicar por qué no volvió al fútbol argentino

Otro guiño de la Conmebol para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores
Lionel Messi

Otro guiño de la Conmebol para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

La emoción hasta las lágrimas de Alan Cantero al intercambiar su camiseta con Lionel Messi
Lionel Messi

La emoción hasta las lágrimas de Alan Cantero al intercambiar su camiseta con Lionel Messi

Alberto Fernández reveló su devoción por Gallardo: "El mejor"
River Plate

Alberto Fernández reveló su devoción por Gallardo: "El mejor"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo