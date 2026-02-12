Cuentan detalles de la lesión de Lionel Messi: ”Que se recupere que lo necesitamos para el Mundial”

Las alarmas se encendieron con el anuncio de Lionel Messi en su cuenta de Instagram. La Pulga explicó en un video que él mismo publicó que sintió una molestia en el amistoso con el Barcelona de Guayaquil, razón por la que se debió reprogramar el encuentro de exhibición que estaba programado entre el Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico para este viernes 13 de febrero.

“Le quería mandar un mensaje a toda al gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a ver el entrenamiento como el partido. En Ecuador, terminé con una molestia y por eso salí antes de terminar. Por eso, junto con la gente de la organización y del club se decidió suspender este partido. Esperemos que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas y esperemos que lo podamos hacer más adelante. Les mando un abrazo grande y lo mejor”, dijo Leo con claro pesar.

Al respecto de esta situación, el que brindó mayores detalles fue Milton Céliz, exjugador de Riestra y actual del Barcelona de Guayaquil, que enfrentó a Leo en el amistoso que se disputó el sábado 7 de febrero. “En el amistoso con Inter Miami, cuando arranca el segundo tiempo, Messi se tocaba la pierna y pidió el cambio, pero pensábamos que era la fatiga. Que se recupere bien que lo necesitamos para el Mundial”, comentó el delantero en DSports.

Además, reveló que tanto Leo como Rodrigo De Paul estaban muy al tanto de quién era: ”Fue un momento hermoso, momentos que te regala el fútbol, la verdad lo disfruté mucho adentro de la cancha. La charla fue, sobre todo, de fútbol, de Newell’s, de Riestra, sabe todo, mira todos los partidos. Rodri (De Paul) le dijo a Leo: ‘Ojo que este mete, eh’, ja”.

El comunicado del Inter Miami sobre la reprogramación del amistoso con Independiente del Valle

“El club en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, considera que cambiar el horario del partido permitirá una mejor experiencia para los aficionados puertorriqueños. El partido se jugará a las 7:00 pm ET (8:00 pm hora local) en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico y el rival será Independiente del Valle el próximo 26 de febrero”, aclaró el club estadounidense en sus cuentas de redes sociales.

Inter Miami confirmó cuál es la lesión de Lionel Messi

“Lionel Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibilal izquierdo, sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico”, alertó Inter Miami, que no podrá contar con su capitán, por lo menos, por dos semanas.

