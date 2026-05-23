Con presencia de Messi y mención a Maradona, Shakira presentó la canción completa del Mundial 2026

Shakira volvió a subirse al escenario de los Mundiales y esta vez lo hizo rodeada de estrellas. La cantante colombiana presentó oficialmente “Dai Dai”, la canción de la Copa del Mundo 2026, con un videoclip cargado de referencias futboleras, la aparición de Lionel Messi y un guiño especial para Diego Maradona que rápidamente revolucionó las redes sociales.

El video comienza con una secuencia protagonizada por varias de las máximas figuras que disputarán la próxima Copa del Mundo. Todo arranca con Kylian Mbappé mirando a cámara y diciendo “Shakira, we are ready (estamos listos en inglés)”, frase que luego repiten Harry Kane, Erling Haaland, Rodri, Vinicius Junior y Luis Díaz antes de darle paso a la aparición de Messi, quien termina dándole paso a la canción. A lo largo del videoclip, además, los futbolistas vuelven a aparecer intercalados entre las distintas escenas.

La producción mezcla ritmos latinos y africanos junto al artista nigeriano Burna Boy y apuesta por una estética global, con escenarios inspirados en distintas partes del mundo. Desde el Ángel de la Independencia de Ciudad de México hasta paisajes africanos y barrios populares sudamericanos, el clip busca representar la diversidad cultural que tendrá el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

“Dai Dai”, expresión italiana que significa “vamos, vamos”, marca además un nuevo vínculo de Shakira con los Mundiales después del fenómeno que significó “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “Lalala” en Brasil 2014. El lanzamiento coincide, además, con el anuncio de que la artista formará parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 junto a Madonna y BTS, en lo que será la primera presentación de ese estilo en la historia de una final mundialista.

Messi, Maradona y las leyendas que aparecen en “Dai Dai”

Uno de los momentos que no pasó desapercibido en la letra es cuando Shakira menciona a varias leyendas del fútbol mundial. En medio de la canción, la colombiana nombra a Pelé, Kaká, Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo y Messi, sin olvidarse de Maradona, mezclando figuras históricas con protagonistas de distintas generaciones.

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🗣️ “WE ARE READY”.



Lionel, hablando en inglés en la canción de Shakira para el Mundial. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/JcBz43SEsc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 23, 2026

La presencia de Messi también ocupa un lugar central dentro del videoclip. El capitán de la Selección Argentina aparece tanto en la introducción como en varias imágenes posteriores, compartiendo pantalla con Mbappé, Haaland y Kane en una especie de homenaje a las máximas estrellas que estarán presentes en la Copa del Mundo.

Datos clave

La cantante Shakira presentó “Dai Dai”, la canción oficial para el Mundial de fútbol 2026.

presentó “Dai Dai”, la canción oficial para el Mundial de fútbol 2026. El videoclip cuenta con la participación del futbolista argentino Lionel Messi y otras figuras.

y otras figuras. Shakira cantará en la final del Mundial junto a Madonna y el grupo BTS.