El capitán de la Selección Argentina decidió dividir el premio económico del título mundial en partes iguales entre todos los empleados del predio de Ezeiza.

A casi 3 años y medio de lo que fue la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 al vencer en la Final del 18 de diciembre en el Estadio de Lusail a Francia por penales, siguen trascendiendo detalles. En este caso, sobre una decisión que tomó Lionel Messi como capitán del combinado que comanda Lionel Scaloni.

Es que conforme a Gerardo Salorio, ex preparador físico del elenco nacional, Leo tuvo un gesto para aplaudir con el personal que trabaja en el predio de entrenamientos de la AFA ubicado en Ezeiza. ”Messi repartió el premio del Mundial de Qatar en partes iguales para todos los componentes del predio de AFA”, contó en radio La Red.

Y como para tomar dimensión de lo que significaron esas cifras, Salario explicó: ”Él se llevó lo mismo que el tipo que limpiaba o la que cocinaba. Alcanzaba para comprar un departamento. Leo y otros jugadores se hicieron cargo de muchas cosas y de eso no se sabe nada”.

Si bien no están claros los montos que se distribuyeron internamente, FIFA publicó que la Selección Argentina, por ganar el Mundial, se adjudicó 42 millones de euros. Asimismo, Conmebol también comunicó que, de su parte, erogó otros 10 millones de dólares para la AFA como reconocimiento a su performance en Medio Oriente.

🥹 LA HISTORIA DEL ENORME GESTO DEL CAPITÁN DE LA SCALONETA CON LOS EMPLEADOS DEL PREDIO DE AFA 🏆



En diálogo con @MarcePalaciosMP en #MP910, Gerardo Salorio, el ex PF de la Selección Argentina, contó como decidió repartir Lionel Messi el premio del Mundial de Qatar 2022. pic.twitter.com/LcDdxUaQIq — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) May 19, 2026

¿Cuándo sale la lista de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026?

Luego de salir a la luz la prelista de 55 jugadores, se espera que la Asociación del Fútbol Argentino publique la nómina definitiva a fines de esta semana o a principios de la próxima. Recién en ese momento será oficial la presencia de Lionel Messi en su sexta Copa Mundial. Atrás quedaron: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Publicidad

El cronograma de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina, defensora del título mundial, ya conoce su hoja de ruta para la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Como cabeza de serie del Grupo J, la Albiceleste jugará frente a Argelia el 16 de junio en Kansas, ante Austria el 22 y vs. Jordania el 27 del mismo mes, estos dos últimos en Dallas.

En síntesis