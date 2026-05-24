El histórico masajista de la Selección Argentina reveló que el técnico de Francia no se quiso ir del Estadio Lusail sin antes llevarse una camiseta de la Albiceleste.

La Final de Qatar 2022 que jugaron Argentina y Francia el 18 de diciembre de aquel año en el Estadio Lusail, fue, para muchos, la mejor de todas las definiciones de la Copa del Mundo. Es que la Albiceleste cuando parecía que ganaba cómodo, sufrió las individualidades de Kylian Mbappé, primero sobre el final del tiempo regular para el 2 a 2 y después en el alargue para el 3 a 3, que empujó el suspenso hasta los lanzamientos desde el punto del penal.

De hecho, por lo extremadamente agónico, el festejo para los de Lionel Scaloni (y para el país entero) fue mucho mayor. Y en contrapartida, la desazón para los dirigidos por Didier Deschamps se profundizó aún más que si Szymon Marciniak hubiera pitado el final con el 2 a 0, porque por momento parecía que se llevaba el trofeo como lo había hecho 4 años y medio antes en el Luzhniki de Moscú.

No obstante, la derrota no le privó al entrenador de la Selección de Francia arrimarse hasta el vestuario de la Selección de Argentina en el ya mítico recinto de la capital qatarí, para pedir una camiseta. Así lo contó Daddy D’Andrea, histórico masajista del plantel mayor, en una entrevista con TNT Sports.

”Cuando terminó el partido, se acercó el técnico de Francia y Marito le tuvo que dar una camiseta. Se acercó él, no fue mandó a alguien”, dijo D’Andrea, en la charla con la ex Leona Magui Aicega. Por su parte, el mencionado Marito, utilero del seleccionado añadió: ”Por la camiseta argentina se vuelven locos en todas partes del mundo”.

Didier Deschamps en la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Getty Images.

Didier Deschamps dejará el cargo de entrenador de Francia tras el Mundial 2026

Didier Deschamps ya anunció que su trabajo como entrenador de la Selección de Francia culminará con su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dirigió en Brasil 2014 (eliminado en Cuartos de Final por Alemania), en Rusia 2018 (campeón) y en Qatar 2022 (subcampeón). Además, bajo su gestión, Les Bleus se adjudicaron la Liga de las Naciones de la UEFA 2020/2021.

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Argentina y Francia podrían volver a verse las caras en la Semifinal

Si Argentina y Francia salen primeros de sus zonas en la Copa del Mundo 2026 y avanzan en las fases subsiguientes, se cruzarían en la Semifinal en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Vale recordar que los de Scaloni comparten grupo con Argelia, Austria y Jordania, en tanto que los de Deschamps lo harán con Senegal, Iraq y Noruega.

En síntesis