A los 39 años, el ex Racing y Vélez hizo un extenso comunicado en sus redes sociales para dar a conocer la gravedad de su afección física.

A los 39 años, Maximiliano Moralez sigue vistiendo la camiseta de New York City en la MLS. De hecho, hace no mucho tiempo, su apellido volvió a salir a luz por lo que fue una discusión que tuvo, en medio de un partido contra Inter Miami, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El ex mediocampista de Racing y Vélez, después de su último paso por el club de Avellaneda, donde fue relegado por Fernando Gago, decidió regresar al fútbol estadounidense y comenzar a dar sus últimos pasos como profesional. Pero antes de lo que imaginaba, su carrera podría llegar a culminar.

Maximiliano Moralez disputando el balón con Maximiliano Falcón, de Inter Miami.

Su contrato con The Pigeons finaliza el próximo 31 de diciembre, pero una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda lo llevó a realizar un emotivo posteo, con el que puso en duda su futuro: “Lamentablemente otra lesión de rodilla”, comenzó en sus redes sociales para confirmar el resultado de los estudios.

En septiembre de 2023 se había lesionado la rodilla derecha, y recién retornó a las canchas en mayo del año siguiente. “A esta altura de mi carrera, quién sabe si se terminará de esta manera (no lo sé)”, agregó rápidamente para poner en duda su futuro. Y añadió: “Muchas cosas pasan por mi cabeza, muy triste, mucha decepción, muchas preguntas sin respuestas“. La desazón de Frasquito se nota en cada letra de su comunicado.

“Lo que sí estoy seguro es que voy a recuperarme, sé que va hacer más duro. Nunca nada fue fácil a lo largo de mi carrera y me voy a recuperar porque sé que hay mucha gente que espera que lo intente y así será”, exclamó el nacido en Granadero Baigorria que se lesionó en el clásico contra New York Red Bulls.

Publicidad

Además de agradecerle a los fanáticos por el apoyo, Frasquito hizo una promesa, con la que dejó abierta la posibilidad de colgar los botines, pero dentro de una cancha. “Por mi familia que viven esto conmigo no los voy a defraudar, sé que voy a tener ese empujón que necesito para no bajar los brazos. Los amo”, dijo. Lógicamente, todo dependerá de cómo transite la complicación física y de su deseo durante el transcurso de la recuperación.

Maxi Moralez, figura del último título mundial en juveniles

En lo que fue el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, la Selección Argentina volaba. En el ataque no solo estaba Maximiliano Moralez, sino que también jugaban Ángel Di María, Sergio Agüero, Mauro Zárate y el Papu Gómez.

Publicidad

A lo largo de aquel campeonato juvenil, el santafesino formado en las inferiores de Racing convirtió cuatro goles en los siete partidos, aportó cuatro asistencias y sumó 559 minutos en cancha. Incluso, fue premiado por FIFA con la Bota de Bronce por ser el tercer máximo artillero detrás del Kun Agüero (6) y el español Adrián López (5), y recibió el Balón de Plata al segundo mejor futbolista del certamen, ya que el Kun ganó el Balón de Oro y Giovani dos Santos el Balón de Bronce.

DATOS CLAVES